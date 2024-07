Primer día y muchos frentes abiertos

El Levante inicia su andadura hacia la temporada 24/25 con ilusiones por delante y frentes abiertos. Muchos frentes abiertos. Julián Calero tendrá a su disposición a 30 futbolistas durante la primera sesión de entrenamiento y cada uno cuenta con un contexto a analizar por el entrenador y su cuerpo técnico. Será un día de reencuentros, de caras nuevas y de mirar al futuro con optimismo tras sufrir otro año cargado de decepciones, sinsabores y frustración por lograr el objetivo marcado. No obstante, las cartas están encima de la mesa, tanto para el técnico como para un Miñambres que sigue trabajando tanto en el apartado de entradas como, sobre todo, el de salidas.

Con 30 jugadores citados, siete de ellos procedentes de la cantera si no contamos a los que estuvieron en los planes del primer equipo en la 23/24 (Espí, Chemsou, Edgar Alcañiz, Lass, Marcos Navarro, Paco Cortés y Sellés), el Levante arrancará un tramo de preparación en el que tiene el deber de llegar en plenas condiciones al estreno en El Molinón contra el Sporting de Gijón. No obstante, con vistas al primer partido de LaLiga Hypermotion, será difícil tener los deberes hechos en términos de planificación y en piezas de plantilla. En las profundidades del Ciutat de València son conocedores de que será un verano largo, conscientes de que, debido a su economía, no pueden aspirar a las opciones más cotizadas del mercado en los primeros coletazos de la ventana de transferencias veraniega, pero que el mismo mercado, y sus fluctuaciones, permitirá ir a por fichajes de gran interés según avance.

Ese fue el discurso lanzado por Julián Calero en su presentación como entrenador del Levante y, un mes después de sus declaraciones, su postura, al igual que la de Felipe Miñambres, es idéntica. «El año pasado hubo muchos más cambios. Del centro del campo para adelante tenemos jugadores con contrato y en defensa habrá que fichar. No creo que este mercado sea parecido, iremos más lentos y hay menos posiciones. Vamos a tratar de dar puntada con hilo. A medida que avanza el mercado lleva un ritmo... No estamos para ir ahora al mercado, pero llegan las rebajas en todos los sitios y seguro que hay buenas posibilidades porque hay buenos jugadores en el mercado», insistió Felipe, mientras Calero dijo que «estamos en el inicio de un mercado complicado, pero estoy seguro de que haremos todo lo que esté en nuestras posibilidades».

El entrenador, que en sus primeras semanas al frente del cargo habló con los jugadores, tendrá tres caras nuevas en su proyecto: Unai Elgezabal, con el que coincidió durante su etapa en el Burgos, Víctor Fernández y José Luis Morales. Sin embargo, no es suficiente en Orriols. La prioridad, desde las oficinas del estadio, es cerrar una defensa que está en cuadro tras las salidas producidas y ese es el frente más inmediato. No obstante, Vicente Iborra, deseo no solo de Miñambres, sino también de todo el levantinismo, apunta a ser el siguiente en firma para rubricar su voluntad de volver al club granota, un año después de que LaLiga frenase su continuidad debido a su normativa económica. Esta semana será trascendental para cerrar el retorno del eterno ‘10’ del Levante.

Las llegadas serán importantes para reavivar la ilusión de una afición que necesita estímulos para no perder la esperanza de conseguir subir a Primera División. Pese a ello, la economía manda. Después de un mercado en 2023 intenso, el Levante busca obtener beneficios en forma de traspasos y apunta a las siguientes direcciones: Pablo Martínez, Mohamed Bouldini y Giorgi Kochorashivi, quien no acudirá al primer día de trabajo al estar, con permiso del club, disfrutando de sus vacaciones tras disputar la Eurocopa con Georgia. El resto del equipo, donde hay esperanzas en los canteranos citados para la pretemporada, tendrá que ganarse un puesto bajo la atenta mirada de Julián Calero. Un mes por delante para llegar en plenas condiciones a Gijón.

