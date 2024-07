Calero, en su presentación a la plantilla: "Vamos a ser un equipo de verdad y nos va a ir muy bien"

Julián Calero, nuevo entrenador del Levante UD de cara al nuevo proyecto deportivo de la 24/25, ha recibido esta mañana a sus jugadores en la vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Allí, además de conocerlos en persona y saludarlos, ha podido arengarlos en su primera charla motivacional y técnica del curso. Rodeado de su equipo de trabajo ha recordado que la clave para hacer un buen curso es el trabajo diario y que va a tocar "currar muchísimo". Asimismo, ha recordado que es momento de ir todos a una para ser "un equipo de verdad" porque solo así "nos va a ir muy bien".

"Vamos a pasarlo bien, pero vamos a currar muchísimo. Pero aquí se viene a disfrutar de lo que hacemos, a disfrutar. Tenemos una profesión de a h... Tenemos que entender que formamos parte de un colectivo y puedo ayudar de muchísimas maneras. ¿Qué tengo que hacer?", comenzaba diciendo el entrenador, que viene de dirigir el pasado curso al Cartagena.

"Tengo que pelear por ser uno de los 11 (alineación). Y quiero que lo hagáis cada día. No poniendo caras, a mí así no se me va a ganar. Se me gana ahí (campo) trabajando y diciéndome eh, yo quiero jugar. Trabajo como el que más. Mi gimnasio no me lo salto (porque no te lo puedes saltar). Trabajo como un bestió y eso hace que esté en disposición de poder jugar", añade.

"Soy exigente, soy exigente con muchas cosas pero también quiero generar y soy generador de buen rollo. No me gusta venir aquí y que esto sea la esclavitud. Aquí se puede trabajar bien", explica el nuevo preparador granota. "Con la responsabilidad de cada uno, por supuesto. Se puede bromear, claro que se puede, pero cuando toca currar, se curra. Vamos a ser un equipo ordenado para todo: para atacar para defender, para hacemos después de robar, qué hacemos después de paerder. Asi que vamos a ser un equipo de verdad y hoy empieza ese equipo. Hoy. Y todos estos señores (staff) están aquí para cuidaros porque eso hará que todo funcione. Y si logramos ir todos a una, nos va a ir muy bien. Miradme a los ojos, nos va a ir muy bien".