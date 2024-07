«Estoy muy ilusionado y contento por este año»

En un Levante donde la veteranía y la juventud abundan a partes iguales, Carlos Álvarez y Jorge Cabello son el fiel reflejo de que en Orriols las nuevas generaciones están preparadas para dar el salto al fútbol profesional. Lo han demostrado en una temporada donde se destaparon como las revelaciones de un equipo que, a pesar de sus virtudes, se quedó a las puertas de disputar el playoff de ascenso a Primera. Sin embargo, los dos están listos para dar el máximo y ayudar al club levantinista a subir a la élite del fútbol español.

«Estoy súper feliz en el Levante. Me han dado la vida, me han dado la oportunidad de jugar en el fútbol profesional que antes no la había tenido», dijo Carlos, mientras que Cabello aseguró estar «muy agradecido al Levante, es el equipo que me ha visto crecer, que me ha dado la oportunidad de estar aquí. Estoy muy ilusionado y muy contento por esta temporada». Ambos asistieron a un acto de presentación donde el Levante unió fuerzas con la empresa de telecomunicaciones Silbo, que se convierte en nuevo patrocinador del club granota y que estará presente en la parte dorsal de la camiseta.

Carlos Álvarez y Jorge Cabello son dos talentos que habitan en un vestuario donde reina la veteranía, la experiencia y el poso de futbolistas que tienen muchas horas de vuelo a sus espaldas como Andrés Fernández, Morales y Vicente Iborra. «Hemos notado mucho la exigencia que nos dan sobre todo a los jóvenes, unen más al grupo y entrenando son muy buenos», aseguró Jorge. Carlos, por su parte, comentó que «hay que tratar de tomarlos como referencia, escuchar todos los consejos porque seguro que va a ser por el bien común del equipo». Además, rememoró los buenos recuerdos que le dio Vicente Iborra en el Sevilla. «Recuerdo cuando iba al estadio del Sevilla con mi padre y mis hermanos a verlo y dio unas cuantas alegrías por Sevilla».