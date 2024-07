Iborra: un fichaje en diferido

La salida de Iborra al Olympiacos, después de que LaLiga le otorgase un valor de mercado inalcanzable para los parámetros económicos del Levante, tumbó las esperanzas de seguir contando una temporada más con los servicios del que es considerado un baluarte en Orriols. La imposibilidad dolió, sobre todo, por llegar en un momento de dolor y vulnerabilidad, fruto del triste, injusto y fatídico desenlace contra el Alavés, y por la incertidumbre que generó navegar en Segunda División mientras el futuro del club aún estaba por definir. No obstante, pasados los meses, y superadas las decepciones provocadas tras no conseguir la clasificación para el playoff de ascenso, la vuelta de Vicente Iborra, además del entusiasmo, la ilusión y la admiración que provocó entre la afición granota, sirvió para olvidar el sabor agridulce que dejó su marcha a Grecia.

Atrás quedaron las negociaciones insatisfactoras, las fuerzas que se unieron, sin éxito, para continuar y las vías de escape que se buscaron sin conseguir premio alguno. Sin embargo, su regreso se cocinó marcando los tiempos y con las cartas sobre la mesa, a pesar de que su elevado nivel llamase la atención en el Viejo Continente y el Levante no se encontrase en condiciones de competir.

La incorporación de Vicente Iborra cumple con el deseo de todas las partes: club, jugador y entorno del mismo. Su aterrizaje en Orriols tardó un año en llegar, pero desde el momento en el que LaLiga detuvo su continuidad, entidad y futbolista se emplazaron a la siguiente temporada para retomar las conversaciones con tal de unir sus caminos. La voluntad, en ambos costados, fue la de defender los intereses del Levante yendo de la mano y así se lo hicieron saber mutuamente.

Sin embargo, según la temporada avanzó, y las prestaciones de Vicente Iborra en el centro del campo de Olympiacos no solo fueron en aumento, sino que pasaron a ser relevantes para Mendilibar, en las oficinas del club empezó a surgir cierto pesimismo al considerar que, en condiciones normales, seguiría en un equipo con el que, además, hizo historia levantando la Conference League. No obstante, aquella final marcó un antes y un después en su vuelta al Levante. No por su notable encuentro, donde obtuvo un 7’1 en Sofascore jugando un total de 120 minutos, sino también por sus declaraciones.

Pese a la importancia de la cita, la final de la Conference pasó a un segundo plano para un Vicente Iborra que, horas antes del encuentro, confesó en las páginas de SUPER que quería ser campeón… y volver al Levante. Sus palabras fueron portada de una edición impresa que recogió una entrevista en la que hizo una declaración de intenciones. «Sí, quiero volver al Levante, no hace falta ni que lo preguntes.

Formalmente no hemos hablado, pero tengo tranquilidad por parte del club. Ellos saben lo que siento y lo que pienso. Mi sueño sigue siendo volver al Levante, pero ahora quiero ganar la Conference», dijo en Superdeporte. Sus palabras pusieron en guardia al club hasta que, en los micrófonos de Movistar Plus, tras ganar la final y a pie de césped, aseguró que era su «sueño» y su «ilusión». Momento en el que, definitivamente, atacaron su fichaje.

Pocos días después del duelo entre el Olympiacos y la Fiorentina, Felipe Miñambres entabló los primeros contactos con su representante transmitiéndole que quería, a toda costa, volver a contar con los servicios de Vicente Iborra. Así se lo transmitió en julio de 2023, pero los acontecimientos se lo estaban poniendo en bandeja. El director deportivo quiso al centrocampista no solo por querer cumplir su deseo, sino también porque había mostrado un óptimo rendimiento durante su periplo en Grecia.

Motivos más que suficientes para cerrar una incorporación que puso todo tipo de facilidades para tramitar su regreso, mientras que desatendió fuertes intereses y tumbó una propuesta de renovación. Solo LaLiga, otra vez, pudo estropearlo, ya que lo tasó con una valoración superior a la que estimaban en el Levante. Sin embargo, creen que el esfuerzo valdrá, y mucho, la pena. Ahora, el objetivo de todas las partes es el de cerrar el círculo que un injusto penalti impidió en la última temporada de Iborra.

