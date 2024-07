Unai Elgezabal fue el primero en aterrizar en el nuevo Levante y su presencia ya se está haciendo de notar en el día a día bajo las órdenes de Julián Calero. El defensor, procedente del Burgos, está llamado a ser uno de los líderes en la retaguardia y, a falta de poco más de un mes para debutar en El Molinón, trabaja para llegar en condiciones óptimas al estreno de una temporada en la que el Levante, de una vez por todas, busca escapar de la Segunda División y conseguir el ascenso a la élite del fútbol español. Superada la primera semana de trabajo, el central reconoce que ha sido «intensa, dura de trabajo, pero que viene bien para coger sensaciones, carga de piernas y adaptarnos poco a poco a las exigencias del míster», aseguró en los canales oficiales del Levante, además de reconocer que está «encantado. Desde el primer día sensaciones muy buenas. Hay gente veterana, joven y un muy buen ambiente».

Después de cuatro temporadas en el Burgos, Unai Elgezabal dio el salto al Levante con la intención de progresar en su carrera, de aprender de sus compañeros y de aportar desde donde le necesiten. En El Plantío fue capitán y una pieza importante, y aunque parta desde cero en Orriols, intentará que sus aportaciones tengan eco en el devenir del equipo. «Es un reto importante. Es un nuevo escenario, un nuevo club, nueva ciudad y nuevos compañeros. Intento adaptarme lo más rápido posible para aportar mi granito de arena desde la parte que me toque. Hasta ahora había sido capitán y aquí hay referentes. Intento aprender de ellos», comentó.

Sin embargo, Julián Calero, el técnico elegido para que el Ciutat de València recupere la ilusión, es un entrenador que conoce bien de su etapa en Burgos. Coincidió tres temporadas con el madrileño y sabe cómo se las gasta. Ahora, quiere que su ímpetu, al igual que sus conocimientos, calen en todo el mundo. «Es un entrenador y un cuerpo técnico exigente. Cogiendo sensaciones no solo físicas sino también tácticas. Hay que coger los conceptos y adaptarnos a lo que nos pide en el día a día. Dentro de poco tenemos partidos y hay que aplicarlo. Poco a poco», aseguró un Unai Elgezabal que no solo tiene ganas de conocer a su nueva afición, sino que les anima a que no abandonen a un equipo que se dejará la piel en cada partido. «Me ha tocado sufrirlos en el estadio como visitante. Quiero que se sientan identificados con nuestro trabajo. El equipo intentará apretar desde el principio para que se sientan orgullosos de lo que ven. Ojalá se enganchen y estén con nosotros de principio a fin. Les vamos a necesitar», finalizó un ilusionado Elgezabal.