Roja al bullying en las aulas con la Fundación

El Levante representa una multitud de valores y de virtudes que van más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego, y la Fundación trabaja no solo en conservarlos, sino también en potenciarlos. El proyecto del club es puntero y referencia en múltiples causas sociales, y en una verdadera lacra de nuestra sociedad como es el bullying, no iba a quedarse atrás. Por segundo año consecutivo, la Fundación ha dejado huella en medio centenar de colegios con tal de transmitir que el acoso en las aulas no es ejemplarizante, beneficioso y, ni mucho menos, la línea a seguir no solo en la formación educativa, sino también en el estilo de vida de cualquier alumno o alumna. Sobre todo, en una época, a caballo entre la infancia y la adolescencia, donde su desarrollo personal juega un papel trascendental para su futuro.

A través del lema ‘Roja al Bullying’, el Levante marca diferencias mediante un programa de sensibilización, prevención y formación específica, dirigido a los alumnos de los centros educativos valencianos. Su balance durante el curso escolar 2023/2024 ha sido sobresaliente: 50 charlas impartidas y 1500 alumnos concienciados son las cifras de un proyecto que es una eminencia en el panorama nacional. No obstante, la satisfacción no reside en los números, sino en la influencia de unos escolares que serán un ejemplo en las aulas. «Es totalmente satisfactorio. De hecho, enseñamos entre cinco y seis técnicas y está muy bien. Hacemos dinámicas y nos adaptamos a las necesidades del aula. Está genial cuando cualquier niño o niña, de seis años por ejemplo, te comenta que va a utilizar técnicas concretas. El feedback, afortunadamente, es muy positivo. Somos un complemento al trabajo que se está realizando en los coles», dijo Enric Valls, psicólogo y encargado de darle voz y forma al proyecto de la Fundación, en Superdeporte.

El Levante no solo tiene influencia en las almas de los que sienten devoción por sus colores a través del fútbol, sino que también utiliza el deporte como una herramienta para combatir con problemas sociales que se deben erradicar focalizando en el problema. Prevenir, de hecho, es muchísimo mejor que curar. Concienciar siempre será la mejor herramienta. Sobre todo, en unos tiempos donde el acoso escolar es, desgraciadamente, cada vez mayor. «Es alucinante. Cada vez hay más casos. En España existe un elevado porcentaje, que en cifras, ronda los 300.000. De esos, los que llegan a inspección educativa, o los que llevan a casos fatales, en los que desgraciadamente hay menores que ven como única salida el suicidio, vemos pocos, pero son los que tienen repercusión. No obstante, si, a nivel mundial, cada treinta segundos se da un caso de acoso escolar… miremos la gravedad del asunto. Estamos muy agradecidos. Lo que quieren es que disminuyan los casos y que la sociedad valenciana sea consciente de ello», explicó Enric en SUPER.

La estrategia de ‘Roja al Bullying’ es la de acercarse al alumno de manera amigable, desde la sencillez y desde la cercanía, y con mensajes concretos, cuya misión, de carácter esperanzador, es la de influir en unos escolares que aspiran a ser modélicos, tolerables y respetuosos dentro de la sociedad. Sin embargo, el escudo del Levante tiene tanto peso y tanto valor que, solo con su presencia en cada una de las charlas, ya es capaz de marcar. Sumado al desarrollo de las mismas, el éxito y, sobre todo, la finalidad, está garantizados. «Lo que lanzamos es un mensaje muy claro, directo, amigable. Cuando llegamos con el escudo del Levante los niños alucinan, les encanta. Lo que tratamos de transmitir es que la clase debe de ser como un equipo de fútbol, en el que todos debemos ir en la misma dirección y que no podemos mirar a otra dirección. De ahí el lema ‘Roja al Bullying’. Tenemos que sacarle roja y estar sensibilizados todos, a través de la protección, familiaridad que queremos hacer y de la cercanía. Las estrategias son accesibles y lo agradecen mucho», dijo Valls.

Superado el curso escolar 23/24, la Fundación ya trabaja en el próximo año lectivo para seguir erradicando el bullying. Cortarlo de raíz sería idílico, pero, pese a lo mucho que queda por recorrer, ‘Roja al Bullying no cesará su actividad con tal de hacer una sociedad mejor y en la que el odio no tenga cabida. «Concienciar sobre la lucha contra el bullying es muy importante. De hecho, es clave. Tenemos la tasa de que uno de cada cuatro alumnos está siendo víctima de acoso escolar, por lo que es una lacra que está muy presente. Lo que hacemos en el proyecto de la Fundación con estas acciones directas es prevenir, dar herramientas y estrategias para que luego no se alargue en la vida adulta. Si no se trabaja, son posibles víctimas de acoso laboral o, incluso, de violencia de genero, tenemos una gran problemática», finalizó Enric Valls, quien ya prepara el curso 24/25.