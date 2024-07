Sergio Postigo concluye su etapa en el Levante

Sergio Postigo finaliza su etapa en el Levante después de ocho temporadas y después de que club y jugador no hayan alcanzado un acuerdo para su renovación. El club lo anunció en sus canales de comunicación para despedir a una auténtica leyenda en la historia de la entidad, que se marcha del club tras 210 partidos disputados y entrar en el top-10 de jugadores con más partidos jugados.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE

El capitán finaliza su etapa como granota tras ocho temporadas vistiendo y defendiendo los intereses de la entidad. Su inclusión en el mes de mayo en el Top-10 de jugadores con más partidos disputados consolidó su lugar privilegiado en la historia de la entidad tras el decisivo gol que anotó ante el Real Oviedo en 2017 que perdurará en la memoria de todos los levantinistas.

El Levante UD y Sergio Postigo separan sus caminos tras finalizar la vinculación contractual del jugador que ha defendido durante ocho temporadas los intereses de la entidad levantinista con el máximo compromiso y profesionalidad, portando incluso el brazalete de capitán y convirtiéndose en un referente del levantinismo.

La llegada del defensa al club de Orriols se produjo en 2016 para reforzar el proyecto deportivo que tenía como objetivo el ascenso a la máxima categoría. Desde el primer día, la responsabilidad y la implicación de Postigo con la entidad fueron indudables. Todo ello le llevó a portar el brazalete de capitán y a convertirse en un espejo en el que mirarse, dentro y fuera del terreno de juego, para sus compañeros y jugadores de la Cantera Granota.

En la memoria de todos los levantinistas quedará el recuerdo del gol que anotó el 29 de abril de 2017 ante el Real Oviedo en el Estadio Ciutat de València y que permitió que el Levante UD consiguiera el ascenso de manera matemática a la máxima categoría. Gracias a ese tanto y a ese ascenso, el central pudo cumplir el sueño por el que tantos años había estado luchando y trabajando: jugar en Primera División. El 21 de agosto de 2017, también en el coliseo azulgrana, ese sueño se hizo realidad. “Ese ha sido un momento para mí importantísimo, no solo por ese gol sino por lo que significó. Fue cumplir un sueño para mí que tantos años estaba persiguiendo y que lo ves desde niño el poder jugar en Primera División”, recuerda con emoción Postigo en su despedida. Asimismo, el que ha sido capitán rememora con orgullo otros momentos que nunca olvidará: “El haber podido ser partícipe de tantas noches felices, ver a todo el mundo ilusionado, a toda esta grada con la ilusión de poder ganar a grandes rivales, de poder llegar a unas semifinales de Copa porque, pese a que el campo en ese momento no estaba como nos hubiese gustado por el Covid, sabemos que en casa lo vivió todo el mundo como si estuviera aquí… Han sido momentos increíbles para mí”.

Su importancia en el vestuario también se ha visto reflejada en los anales de la historia levantinista y es que Postigo entró el pasado mes de mayo en el Top-10 de futbolistas con más partidos disputados con el Levante UD, tomando como referencia Primera División, Segunda y Segunda B, con un total de 210 encuentros oficiales. Su inclusión en este listado es un merecido reconocimiento a su dedicación y liderazgo, formando parte importante de la historia de la entidad.

Sin duda, para Sergio Postigo el Levante UD no será un club más y para el Levante UD Sergio Postigo no será un jugador más. “Me voy lleno de orgullo, con el corazón lleno de muchísimas vivencias en el Ciutat de València y orgulloso de haber pertenecido a esta familia. Seguiré perteneciendo a ella, aunque no lleve la camiseta, estoy muy contento de todo lo que he vivido aquí. Es un sitio donde he podido cumplir mis sueños, jamás pensé que se convertiría en lo que significa hoy para mí el Levante”, reconoce el defensa.

Desde el Levante UD nos despedimos de Sergio Postigo con un enorme agradecimiento y admiración. Su implicación, profesionalidad, dedicación, compromiso y su inquebrantable espíritu de lucha han dejado una huella imborrable. Asimismo, queremos agradecer su afectuoso trato con todos los estamentos del club y desearle todo lo mejor, tanto a nivel personal como profesional, en sus futuros proyectos.

Gracias por todo, Postigo.