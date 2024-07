El zasca de Juan Carlos Rivero que escuece a Javier Tebas

La retransmisión de la Eurocopa en la 1 ha sido un verdadero éxito. España ha estado pegado al televisor para seguir de principio a fin un campeonato que terminó llevándose España. Juan Carlos Rivero fue el encargado de ponerle voz a las narraciones del conjunto de Luis de la Fuente y puso la guinda a su paso por Alemania lanzando un mensaje contundente sobre las audiencias relacionadas con el fútbol y el discurso, difundido por Tebas, de que a los jóvenes ya no es interesa.

“Cuando se estaba diciendo que los chicos y la gente joven se estaban apartando del fútbol, que no aguantaban que duraran ni siquiera hora y media. Empiezo a entender que lo que no aguantan es pagar mucho dinero por ver fútbol”, afirmó Rivero rotundamente en antena y apuntando de forma indirecta a Javier Tebas, quien impone a los aficionados un tributo mensual que ronda los 120 euros para poder ver el fútbol. De hecho, las cifras hablan por sí solas: la final de la Eurocopa obtuvo 18.939.000 espectadores únicos y 13.587.000 espectadores de audiencia media, con una cuota de pantalla del 78,7 por cien.

Lejos de reconocer la realidad y darle la razón a Juan Carlos Rivero, Javier Tebas, presidente de LaLiga, entró al trapo contestando a las declaraciones y poniendo un post en X que levantó ampollas. “Había algún 'ser supremo' que decían que los jóvenes ya no veían el fútbol, vengo diciendo desde hace años, era una FAKENEWS. Juan Carlos Rivero, lo que señalas que no quieren pagar porque es caro deberías profundizar mas por qué los jóvenes españoles no se independizan de sus familias hasta los 30,3 años, según un informe de la UE”, dijo Tebas. Unas palabras desafortunadas y que no fueron bien recibidas entre los usuarios.