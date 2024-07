Calero hace olvidar los números de Calleja

Inicio fulgurante y convincente de la ‘Nueva era’ encabezada por Julián Calero. Así lo demuestran los grandes resultados cosechados esta pretemporada con el Levante UD, con un balance muy positivo: dos victorias y un empate en los tres amistosos que ha disputado. En ellos se ha reflejado la mejora en la solidez defensiva y en la eficacia goleadora, con seis goles a favor y un solo gol en contra. Sus buenos números acreditan su buen comienzo con el equipo blaugrana. No obstante, además de la importancia de empezar la pretemporada con buenos resultados que acompañen tu juego, las sensaciones y el rendimiento del equipo en su conjunto es fundamental, y prueba de ello es la gran mejora del conjunto granota tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva, logrando un equilibrio total con un engranaje que busca la perfección antes del inicio liguero ante un rival de alto calibre como es el Sporting de Gijón en el Molinón. La máquina sigue engrasándose con un juego que ha mejorado no tanto en la técnica, sino en crear un equipo intenso, competitivo, determinante, equilibrado y comprometido con el verdadero objetivo del club. Para ello, también es esencial el respaldo de ciertas piezas fundamentales del club, como lo son la leyenda eterna Vicente Iborra y el comandante José Luis Morales, dos gigantes y veteranos, cuya experiencia y calidad son fundamentales para guiar a los prometedores jóvenes de la cantera y para lograr el ascenso a Primera División. Son junto a Andrés Fernández los verdaderos capitanes de un barco que busca la prosperidad y la mejora inmediata en una Segunda División que se espera larga y complicada un año más.

Por otra parte, otro aspecto que refuerza el sensacional inicio de Julián Calero, es la comparativa del período estival entre su pretemporada y la de Javi Calleja la temporada pasada. Lo cierto es que la de este año no tiene nada que envidiar a la pasada, de hecho la pretemporada de Calero supera y por mucho a la del madrileño. El año pasado el balance de resultados en los cinco amistosos realizados fue muy negativo e incluso generó grandes dudas de si Calleja era el hombre indicado tras la desgracia sufrida la temporada pasada ante el Deportivo Alavés en la final del Playoff de ascenso a Primera División. En sus cinco amistosos frente al Qatar SC, Castellón, Stoke City, Nottingham Forest y el Leganés, no fue capaz de alcanzar ninguna victoria, con un cómputo global decepcionante:tres derrotas y dos empates. Además, su averaje global fue muy negativo, con insuficiencia goleadora y una defensa frágil y fácilmente penetrable. Las cifras lo demuestran, con cuatro goles a favor y ocho encajados. Los dos amistosos donde se observa una verdadera diferencia entre la pretemporada de ambos clubes son ante el Qatar SC y el Castellón. El equipo de Calleja cayó derrotado por 1-2 ante el conjunto castellonense y empató 1-1 frente al equipo catarí. A diferencia de estos malos resultados, los granotas han ganado esta temporada esos dos amistosos y han logrado un buen balance numérico:dos porterías a cero y cinco goles marcados, lo que demuestra una gran determinación goleadora del equipo de Calero y su buen rendimiento defensivo. Además, el único empate que ha completado durante esta pretemporada el Levante UD fue el pasado sábado ante el Deportivo Alavés, un equipo competitivo de Primera División, que venía de ganar por la mínima a todo un Valencia CF. En ese partido, los granotas mostraron una imagen sólida, intensa y equilibrada en todos los aspectos. Un par de errores defensivos, producto de los huecos generados por parte de los laterales, provocó una serie de acercamientos peligrosos, el cual uno terminó siendo el primer gol del Alavés. Lo cierto es que la posición más necesitada de refuerzos a día de hoy en la plantilla del conjunto granota es la del lateral, especialmente el derecho, ocupada únicamente por el joven Xavi Grande y Andrés García, el cual no está habituado en esa posición, y en términos de colocación y posicionamiento en el campo flojea. Sus brillantes y electrizantes habilidades ofensivas cuando ocupa su verdadera posición, la del extremo diestro, quedan infrautilizadas. Hasta el propio Calero ha expresado al club la necesidad de reforzar y doblegar los laterales con defensas contrastados. Aun con el equipo en construcción y las bajas por lesión en estos amistosos de Carlos Álvarez y Vicente Iborra, el equipo ha mostrado una imagen positiva, convincente y muy competitiva, reforzada de la eficacia goleadora y la fortaleza defensiva notables rendimientos de Dela, Cabello y Unai Elgezabal, el cual está siendo una de las grandes impresiones esta pretemporada por su solidez y buenas acciones defensivas, que lo convierten en uno de los hombres de máxima confianza de Calero como ya lo fue en el Burgos. La pretemporada continua y los ojos ya están puestos en su cuarta prueba fuego el 31 de julio ante el Valencia CF, un derbi que revelará hasta donde es capaz de llegar este equipo y su potencial de mejora.