El Levante, en tendencia ascendente

El Levante afronta su última semana de pretemporada transmitiendo optimismo con vistas a lo verdaderamente importante. Dos semanas restan para el debut ante el Sporting de Gijón en El Molinón y los de Julián Calero van por el camino correcto. La preparación veraniega, es más, aporta una serie de pinceladas de lo que se podrá presenciar a lo largo de la competición liguera, aunque queden aspectos y automatismo por fortalecer. Sin embargo, el Levante, que desconoce en esta pretemporada las impresiones que que se sienten cuando caes derrotado, activa la cuenta atrás para el inicio de LaLiga Hypermotion consciente de que su puesta a punto está siendo tan productiva como beneficiosa.

Elche y Zaragoza serán los rivales con los que se cerrarán unas semanas de preparación donde la expectación la puso un Julián Calero que, tras marcar tendencia en Burgos y en Cartagena, aterrizó en Orriols con la finalidad de romper con lo establecido. Sobre todo, con la intención de dejar atrás los dramas del pasado para mirar al futuro con la ilusión de los que sueñan con volver a competir contra los mejores. Más allá de su discurso inicial, directo y motivante, sus palabras están calando en un vestuario que está respondiendo en pretemporada.

Mediante un 4-3-3 muy asentado, la plantilla no muestra un fútbol muy vistoso, pero, una vez recupera el balón y se dispone a transistar, descata por su velocidad y verticalidad. El Levante de Julián Calero, pese a ello, nunca renunciará al balón, a la propuesta y al dominio del mismo, pero sabe que, para llegar hasta la cima de la victoria, debe construir su escalada desde la base. Haciéndose fuertes en la retaguardia y siendo solidarios a la hora de defender. Su solidez es lo que más ha resaltado el nuevo Levante, que con su más y sus menos, prevé ser un conjunto correoso y difícil de trastocar.

Mientras, en términos de individualidad, cada uno progresa de manera favorable, tanto en lo futbolístico como asumiendo responsabilidades sobre el verde, habiendo nombres propios a resaltar. Unai Elgezabal denota poso y liderazgo, a la vez que Jorge Cabello no detiene su crecimiento. Andrés García, ya asentado como lateral, supone un plus en ataque mientras en defensa adquiere los automatismos que la vorágine de la competición le impidió asumir. En el centro del campo, Carlos Álvarez oposita a abandonar la banda para convertirse en un interior creador, en una medular donde Giorgi Kochorashvili y Pablo Martínez están siendo diferenciales. Sobre todo, el ‘10’, quien ante el Villarreal B volvió a ver portería. No en vano, el Levante tiene la obligación, ya sea acudiendo al mercado u oteando sus opciones en la base, de sustituir a dos jugadores que abandonarán la disciplina granota en forma de traspaso a lo largo de este mes. No obstante, el grupo crece: Dela, Algobia, Víctor Fernández, Brugué, Morales... Este Levante va en línea ascendente.