Iván Romero abre el abanico en ataque

Una semana y media falta para que el Levante inicie su andadura en Segunda División por tercera temporada consecutiva. Los de Julián Calero cuentan los días para hacer frente a lo verdaderamente importante. Una competición de la que el equipo granota busca escapar mediante un ascenso, dando su máximo rendimiento cada fin de semana y trabajando lo suficiente como para que la suerte, aquella que tantas veces le dio la espalda, le sonría de una vez por todas. El técnico pide, tal y como transmite a su plantilla, guerreros para ir a la batalla de la categoría de plata, y a falta de once días para pisar el césped de El Molinón, cuenta con una nueva pieza en sus filas. No es un fichaje, pero sí un futbolista que entra en dinámica de trabajo grupal después de recuperarse de su lesión. Iván Romero vuelve a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y está listo para aportar alternativas nuevas en el esquema de Julián Calero.

El '18' está de regreso un mes antes de lo inicialmente estipulado, aunque Felipe Miñambres puso sobre la mesa la posibilidad de que se incorporase a los entrenamientos en los tiempos que finalmente se han dado. «El estaba con molestias y las últimas semanas tenía muchos problemas. El último partido (Villarreal B) que juega acaba sintiéndose peor de lo que en un principio esperábamos. Al final decidimos que se operase, perdiéndose esto porque no estaba para ayudarnos. Si lo dejamos pasar podríamos irnos prácticamente hasta enero para recuperar a Iván. Pensamos que su participación en estos momentos era escasa y machando esa zona para no sacar rendimiento a costa de machacarle. Al final decidimos que pasara por el quirófano y tenerlo en condiciones para el inicio de la temporada que viene. Cuatro meses es lo que me dice los médicos, a lo mejor tres», aseguró el director deportivo levantinista en el mes de mayo, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Eibar, un día después de que Iván Romero fuese sometido a una artroscopia para corregir una lesión que le causaba inestabilidad del hombro derecho en el hospital IMSKE.

Tres meses después, el delantero procedente de la cantera del Sevilla se sumerge en los planes de Julián Calero con la finalidad de aportar soluciones en la punta de lanza. En una delantera que aspira a tener tres hombres, según lo ensayado por el técnico madrileño en pretemporada, el nacido en La Solana tiene capacidad para actuar en los dos extremos y como referencia arriba. Posición que desarrolló en las inferiores del conjunto del Ramón Sánchez Pizjuán antes de desplegar las alas en Tenerife. En el Heliodoro Rodríguez López lo hizo mucho más por derecha que por izquierda, mientras que en Orriols, incluso, probó la mediapunta en el enfrentamiento en el Ciutat de València contra el Elche. Su polivalencia y capacidad para conducir el balón deshaciéndose de sus oponentes de dan aire fresco a un Julián Calero que recibe con los brazos abiertos al manchego.

No obstante, Iván Romero afronta la temporada 24/25 con ganas de mostrar su mejor versión después de un año marcado por las lesiones. Su primera puesta en escena, tras cerrarse su incorporación, terminó con una lesión de ligamentos en su tobillo a los 29 minutos de debutar que le tuvo mes y medio inactivo. Ocho semanas después de su vuelta, un desgarro muscular le eliminó de los márgenes competitivos hasta finales de enero, antes de tomar la decisión de operarse para detener sus molestias en el hombro a principios del mes de mayo. Su regreso a los entrenamientos colectivos se traduce en luz al final del túnel. Iván Romero busca dar un salto bajo las órdenes de Julián Calero.