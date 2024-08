Pendientes de las inscripciones

El Levante presume de haber tenido una pretemporada notable, con unos automatismos muy marcados y con unos resultados que invitan al optimismo. A la sensación de que el conjunto de Julián Calero será un rival difícil en una categoría que presume de ser muy igualada. Los detalles marcarán la diferencia en una temporada donde el cuadro granota, pese a que quiera convivir en el día a día y ganarse los puntos a base del trabajo que se cueza en Buñol, volverá a ser un candidato a ascender a Primera División. El Molinón será la primera parada de un año ilusionante, pero el club, antes de enfrentarse al Sporting de Gijón, deberá solucionar la inscripción de más de la mitad de la plantilla después de que el traspaso de Marc Pubill al Atalanta se cayese.

Independientemente de que el club levantinista hiciese su camino en el mercado de ventas, desde las profundidades de la entidad eran conscientes de que el pellizco del canterano debido a su marcha a la Serie A, supondría un golpe de aire fresco a unas arcas que, después de la delicada situación que dejó el no ascenso en 2023, más allá de que el Levante económicamente esté cogiendo oxígeno poco a poco, quedaron tocadas. Sobre todo, al suponer una gran ayuda en la inscripción de futbolistas para competir esta temporada en LaLiga Hypermotion. No obstante, a menos de una semana para el debut, solo tiene diez jugadores disponibles, sin ningún portero en sus filas y con un caso sorprendente: Kochorashvili, que renovó su contrato en mayo hasta 2027 después de que el club ejecutase la posibilidad de ampliarlo, aparece en LaLiga, mientras que Pablo Martínez, que aún conserva el contrato que firmó hasta 2026 en febrero de 2023, no figura. Entre los que sí podrán vestirse de corto están: Dela, Clemente, Lozano, Oriol Rey, Kochorashvili, Algobia, Brugué, Bouldini, Iván Romero y Fabrício.

Todas las operaciones realizadas, que envuelve fichajes, renovaciones y nuevas fichas, donde Carlos Álvarez, Andrés García y Jorge Cabello tendrán dorsal del primer equipos, quedan bloqueadas hasta que entre el espacio económico suficiente en las arcas del Levante. Después de ingresar cinco millones el pasado verano por Marc Pubill, el club se frotaba las manos ya que se guardó el 25 por cien de la plusvalía en un futuro traspaso. Sumado a lo liberado hasta la fecha, los levantinistas disponían de hueco, pero el frenazo a la operación deja al Levante en una situación de contrarreloj puro y duro. Kochorashvili, Pablo Martínez, Bouldini e incluso Fabrício siguen en el escaparate, aunque el club está abierto a todo.