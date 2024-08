Iborra entrena de nuevo con un objetivo en mente

Vicente Iborra fue la gran novedad en la sesión de entrenamiento del martes al incorporarse a las órdenes de Julian Calero con el objetivo en mente de retomar el trabajo colectivo y llegar lo más preparado posible a la primera jornada de la Liga Hypermotión frente al Real Sporting de Gijón. El capitán ‘granota’ sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha en sus primeros días de trabajo y que le ha mantenido alejado del verde durante casi un mes.

Iborra tiene una semana larga por delante para entrar en dinámica y comenzar su puesta apunto de cara al partido en ‘El Molinón’ del próximo domingo. El centrocampista, que se ha perdido todos los partidos amistosos del Levante UD en esta pretemporada, dispone de cuatro entrenamientos por delante para recuperar el tono. Después de su salida a Olympiacos en el verano de 2023, el ‘capi’ ha cumplido su deseo de volver a casa con el propósito de devolver a su amado club a la Primera Divisón. Precisamente, ese sentimiento de pertenencia que propició el regreso de una leyenda a lo que fue su hogar durante toda su infancia y 7 temporadas en el primer equipo, quiso resaltarlo Calero en una entrevista al Desmarque: «Quiero jugadores que quieran estar aquí y que crean que este es su sitio. Es fantástico porque no piensas en otra cosa nada más que en tu sitio, en estar aquí, en que las cosas salgan muy bien aquí porque lo sientes como tu casa y no estás de paso».

El técnico levantinista ha recuperado al jugador con más galones de una plantilla muy joven y a la que le pasó factura la falta de veteranía en la pasada campaña. De hecho, su marcha al equipo griego fue por fuerza mayor. Él nunca quiso irse, pero motivos de ‘Fair Play’, no pudo continuar en la entidad levantinista. La normativa financiera de LaLiga impidió que continuase en el club de sus amores, obligándole a marcharse lejos de casa. El nacido en Moncada regresó a Orriols con más gloria de la que se fue. En Grecia logró conquistar la Conference League y sumar su quinto trofeo europeo, colocándolo en su vitrina personal junto a las cuatro Europa League que ostentaba en su poder. Con Ibo en casa y recuperado de su lesión, ahora solo falta ultimar un último fleco. A cuatro días del arranque liguero, forma parte de la lista de futbolistas no inscritos en liga. De hecho, únicamente Dela, O. Clemente, S. Lozano, Kochorashvili, O. Rey, Algobia, R. Brugué, Bouldini, I. Romero, y el recientemente lesionado Fabrício están dados de alta, mientras que jugadores como Pablo Martínez, indiscutible en la medular, no figura.

invicto en pretemporada El club dirigido por Calero ha dejado muy buenas sensaciones en una pretemporada en la que no ha conocido la derrota, sumando 5 victorias y 2 empates, ambos contra equipos de Primera División. El equipo ha demostrado una gran solidez defensiva, característica propia de los conjuntos entrenados por Calero. Para la próxima temporada, todas las miradas están fijas en las puestos de ascenso y el levantinismo no puede tener más motivos para ello después de esta ventana preparatoria.