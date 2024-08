La Calereta no quiere distracciones

El Levante UD se reencuentra con el Ciutat de València en un duelo casi fratricida contra el Cádiz de Paco López y Roger, el técnico y el goleador de la etapa granota más próspera en la élite. Los levantinistas quieren confirmar ante sus aficionados las excelentes impresiones que ha dado a lo largo de la pretemporada y en la primera jornada, asaltando El Molinón. Nada parece alterar el paso sólido y seguro bajo las órdenes nítidas de Julián Calero, ni siquiera la dificultad económica del club para poder inscribir a sus jugadores y que tiene de momento sin poder jugar a referentes como Vicente Iborra o un Pablo Martínez pendiente de traspaso. Será también el momento de otro reencuentro, el de José Luis Morales con la afición “granota”, con un gran sector disgustado por su marcha al Villarreal tras el descenso de hace dos temporadas.

Durante el verano se ha configurando una “Calereta” firme en defensa, con contundencia en las áreas y las ideas claras. Con solo 16 futbolistas inscritos, la frescura procedente del filial con Marcos Navarro o Carlos Espí ha dinamizado el equipo. La alegría del levantinismo por el triunfo de prestigio contra el Sporting de Gijón, contrasta con la aparatosa goleada que el Cádiz sufrió en el Nuevo Mirandilla contra el Zaragoza, que fulminó a su rival con un claro 0-4.

Sin embargo, ese cruce de sensaciones opuestas no invita a salir a Calero de su habitual perfil bajo, poco estridente y trabajador. No quiere ni el más mínimo atisbo de confianza: «El Cádiz es un gran equipo más allá del resultado de la pasada semana, creo que tiene un nivel muy alto, con muchos jugadores que suman muchas temporadas en Primera y Paco López es un gran entrenador, con unas señas de identidad muy marcadas. Va a ser un rival muy complicado, si nos fijamos en el resultado del otro día nos estaremos equivocando, es un rival de entidad y va a estar luchando por los objetivos que se ha marcado», explicó el técnico.

«Es un rival de Primera, más allá de que haya descendido o haya perdido en la primera jornada. Intuyo muchas dificultades pero también que mi equipo va a competir muy bien y a ver si nuestro plan de partido lo podemos matizar para hacerles daño, si competimos bien vamos a tener buenas opciones de llevarnos la victoria», añadió el preparador.

Preguntado por los problemas extradeportivos que arrastra el Cádiz, Calero se mostró respetuoso y dijo que no se mete «mucho en esas cosas, sería temerario». «No tengo ni idea de las interioridades del Cádiz y no lo haría aunque lo supiera, pero a nivel deportivo es un equipo poderoso y hay que estar ojo avizor. Tenemos que estar a lo nuestro que bastante tenemos, y tratar de competir bien, estamos en disposición de hacer un buen partido y veo a la gente muy metida y eso es lo que me ocupa», señaló.

El encuentro contra el Cádiz supondrá el debut de Calero como entrenador del Levante UD en el Ciutat de València, un momento que le apetece disfrutar y saborear con un buen partido: «Estoy como la afición, con ilusión, con ganas, expectante por ver cómo responden los chicos, estoy convencido de lo que podemos dar».

En el tercer curso consecutivo en Segunda después de dos ascensos frustrados, Calero es consciente que las expectativas las deberá contagiar con juego y resultados el equipo a la afición: «De inicio nos toca a nosotros enganchar a la gente. Palpo la ilusión que hay, pero también miedo por si pasa algo malo, pero pido tranquilidad, aunque está claro que llegarán momentos difíciles pero vamos ser ambiciosos, positivos y valientes. Estoy con mucha ilusión de debutar en el Ciutat, es un estadio que siempre me ha causado sensaciones muy bonitas y ahora vivirlo de local es un privilegio. Quiero que mis chicos, con su fútbol, logren enganchar a la gente», prosiguió.

Pese a la victoria conseguida en la primera jornada en Tenerife, el entrenador levantinista admitió que deben «ser más consistentes, más ágiles en ataque», manejarse mejor con balón. «Tenemos mucho margen de mejora y el equipo va a ir dando saltitos hacia delante hacia donde queremos».

Sin embargo, lo solventó bien, pues en un escenario complicado como El Molinón, el conjunto levantinista inauguró con triunfo la temporada, aunque subrayó que pese a esa victoria en Gijón y la trepidante derrota del Cádiz ante el Zaragoza, cometerían «un error» si pensaran que el conjunto andaluz no será este sábado un rival complicado, porque, aseguró, «es un rival de Primera más allá que haya descendido o haya perdido en la primera jornada». Así, el propio Calero subrayó que en principio no podrá contar ni con Pablo Martínez, ni con Vicente Iborra, ni tampoco con Pampín, Rober Ibáñez y el guardameta Alfonso Pastor, aunque el club trabaja «hasta última hora» para poder inscribir al menos a alguno de ellos.

El conjunto de Paco López, que dedicó grandes elogios al nuevo proyecto azulgrana y que será recibido con cariño, quiere abandonar ese farolillo rojo cuanto antes y ello pasa por lograr un resultado positivo en la visita al campo del Levante. La goleada sufrida frente a los maños ha caldeado el ambiente en torno al Cádiz, que ha intentado abstraerse durante la semana de entrenamientos de los comentarios negativos que proceden del entorno, pesimista y ávido de soluciones.