Triple inscripción en un último día de mercado frenético y Rober Ibáñez despedido

Las oficinas del Ciutat de València fueron testigo este viernes de unas últimas horas de mercado de fichajes frenéticas. El Levante trabajó a contrarreloj con varios frentes abiertos: las inscripciones, las salidas y alguna opción de fichaje que terminó sin concretarse. El día comenzó con buenas noticias, con la inscripción oficial en LaLiga de Diego Pampín. El lateral izquierdo, fichado hace alrededor de un mes, ya puede formar parte de las convocatorias y estará disponible para ayudar al equipo ante el Eibar este lunes en la cuarta jornada. Y aunque se hizo de esperar más de la cuenta, la guinda llegó con la inscripción de Vicente Iborra a falta de una hora y media únicamente para que el mercado se cerrara.

Durante algunas horas de la tarde la situación parecía encallada. Presidente, directivos e incluso algunos jugadores entraban y salían de las oficinas en busca de soluciones. El nombre de Óscar Clemente, cuya ficha ocupa un hueco importante del espacio salarial granota, irrumpió con fuerza por una posible salida al fútbol bulgaro. Ayer no hubo margen para la operación pero, teniendo en cuenta que en Bulgaria el mercado cierra el dos de septiembre, podría ser todavía posible. En cualquier caso, quien sí dejó de ser jugador granota es Rober Ibáñez. El club comunicó a las 00.00 horas, en un breve comunicado oficial, que ha sido "despedido".

Y cuado parecía que el Levante ya había conseguido lo más importante, el siguiente en ser inscrito fue Pablo Martínez. Con el dorsal 23, tras cederle el ‘10’ a Iborra, el centrocampista permanece en la plantilla granota a pesar de que ha estado en la rampa de salida durante todo el mercado, con intereses incluso de equipos de Primera División como el Valencia.

No corrió la misma suerte Alfonso Pastor. El guardameta fue uno de los jugadores que se dejó ver por oficinas en más de una ocasión. A su salida definitiva, el joven portero expresó ante la prensa «ha ido todo bien» y todo parecía indicar que sería unos de los futbolistas inscritos, pero el mercado cerró y su nombre no aparece en la página de LaLiga. No obstante, Miñambres confirmó al cierre de la edición que se queda con ficha del B.

Hasta casi el último momento también estuvo encima de la mesa la posibilidad de fichar a Jair Amador, defensa del Zaragoza. Finalmente el Levante no encontró la fórmula de generar el espacio suficiente para abordar todos los movimientos y la operación no salió adelante. El futbolista, que ha sido uno de los mejores zagueros en los últimos años en Segunda, permanece en la Romareda. En el Levante no hay preocupación puesto que se considera que Vicente Iborra puede desempeñar el papel de central cuando se necesario, además que se tiene máxima confianza en los defensas de la plantilla.