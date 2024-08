Calero: "El encuentro va a ser un examen duro, pero bonito"

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, compareció ayer ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de la tercera jornada de liga que disputará el conjunto ‘granota’ frente al SD Eibar en el Estadio Municipal de Ipurua. No se pudo evitar el tema del fin del mercado, pues la permanencia de algún jugador fue un desconcierto hasta última hora, a lo que el técnico levantinista expresó: «Estoy tranquilo, porque el club ha intentado todo lo que podía dentro de sus posibilidades.

No siempre puedes conseguir todo lo que quieres, pero tengo una perspectiva muy positiva. Se han quedado jugadores muy importantes como Kochorashvili y Pablo, que tenían posibilidades de ser una posible venta». Calero quiso dejar claro que conocía la situación del club antes de llegar: «Las circunstancias económicas son las que son, cuando llegué aquí ya me lo avisaron que no era fácil», y para él todos los jugadores suman, tantos los que son del primer equipo como los que suben de la cantera a ayudar. «Si no tienes muchos jugadores, hay que usar la cantera, hay que ser valiente está bien también», expresó. Respecto al encuentro del lunes, Julián Calero tiene total confianza en sus jugadores, aunque sabe que el rival va a ser duro de derrotar e indicó que «El equipo está compitiendo bien y eso es lo que quiero, no hay que fijarse en los demás, solo me importa mi equipo, que coja la velocidad de crucero y que vaya haciendo las cosas bien». «Va a ser un examen duro, pero bonito», añadió. El míster quiso destacar la dureza del campo, «Ipurua es muy complicado, donde el Eibar siempre se ha hecho muy fuerte», además es especial por su proximidad, «Tiene una cosa muy particular y es que está la grada muy cerquita y eso a mí me encanta porque hace que estés muy cerca del público y todo este espectáculo está montado para el público».

Para Calero el campo te fuerza a estar metido al completo, porque «las dimensiones te obligan a ello». Pero, la idea que más clara quiso dejar el entrenador levantinista fue la confianza en su plantilla, «Tenemos armas para poderles combatir y vamos a intentar hacerlo. Tengo la sensación e ilusión de que el equipo siga compitiendo como lo está haciendo hasta ahora», de la misma manera que lo hicieron frente al Real Sporting y Cádiz CF, «Que también fueron difíciles», «Como cada partido va a ser del mismo pelaje, vamos a por este, seguro que lo competimos bien», comentó.