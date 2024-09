Miñambres echa de menos un central más, pero está satisfecho con la plantilla

El director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, admitió este martes que le hubiera gustado fichar un central más pero afirmó que cree que tienen "de todo" en la plantilla y está convencido de que estarán "en la pelea" con los equipos de la parte de arriba de LaLiga Hypermotion.

"Cualquier plantilla que cojas está descompensada. Tengo que reconocer que nos hubiese gustado fichar un central más. Tenemos tres y en otra situación hubiéramos tratado de traer otro. En el resto creo que tenemos de todo y muy buenos jugadores. Tenemos un equipo que me da ilusión y esperanza para estar en la zona que queremos estar", dijo Felipe a los medios en una rueda de prensa.

"A nivel deportivo no me han dicho ningún objetivo. Hemos tratado de hacer el mejor equipo posible y a partir de ahora tratamos de estar en la pelea. No me han dicho que hay que ascender o no. Hemos tratado de hacer el mejor equipo posible para (Julián) Calero y a partir de ahí la competición irá dictando a lo que podemos aspirar", agregó.

Sobre el inicio de la temporada, con cinco puntos en las primeras tres jornadas, Felipe declaró: "Estamos contentos y los jugadores están mentalizados. Esto es muy largo y va a haber de todo porque son muchas jornadas y tratar de afrontar cada partido como lo que es. Tratando de ganar lo máximo posible".

El director deportivo del Levante, además, explicó que su objetivo ahora es intentar formalizar las inscripciones en LaLiga de los futbolistas Alfonso Pastor y Víctor Fernández, con licencia del filial, aunque para eso deberán generar algún ingreso económico, y no quiso valorar la situación jurídica de Rober Ibáñez, que fue despedido en la última jornada del mercado de fichajes.

Sobre su futuro, Felipe no quiso confirmar si ya ha firmado su renovación hasta 2026 y subrayó que su continuidad en el Levante está únicamente ligada a la voluntad del consejero delegado, Pepe Danvila, y el resto de la directiva. "Hasta que ellos quieran, sigo", zanjó.