El portero del ascenso tiene nuevo destino: Andrés Fernández firma por el Almería

La salida de Andrés Fernández del Levante dejó helado el corazón de una parroquia que, a lo largo de dos temporadas, disfrutó de un portero de garantías, que transmitió seguridad bajo palos y que fue uno de los causantes de que el conjunto dirigido por Julián Calero ascendiera a Primera División. Su marcha dejó huérfana una portería que se tiene que reinventar, pero que tiene la responsabilidad de honrar la figura de un Andrés Fernández que dejó el listón alto.

Su rendimiento, a sus 38 años de edad, le ha llevado a no pensar en la retirada, tal y como informó SUPER en la segunda quincena de junio, y a seguir dando guerra con los guantes puestos. Muchos clubes de Segunda División, entre ellos el Leganés de Paco López, se interesaron en sus servicios, pero, finalmente, ha sido el Almería quien se ha llevado el gato al agua y ha adquirido a uno de los futbolistas más cotizados de la categoría de plata del fútbol español.

Andrés Fernández se une a las filas del equipo indálico, en calidad de agente libre después de dos temporadas en el Levante, firmando hasta 2027 y con el objetivo de repetir, en tierras andaluzas, el mismo resultado que obtuvo en Orriols: ascender a Primera División. Objetivo por el que el Almería apostó muy fuerte la pasada campaña después de descender a Segunda, reteniendo a gran parte de la plantilla que jugó por última vez en la máxima categoría del fútbol español, y que, a pesar de ello, se quedó a medio camino al perder las semifinales del playoff de ascenso contra el Oviedo, equipo que terminó subiéndose al último vagón para ascender a Primera División.

De esta manera, Andrés Fernández, después de conseguir un ascenso por primera vez en su carrera de la mano del Levante, busca repetir hazaña junto a un club con el que no solo recibirá la comodidad de estar cerca de Alcantarilla, su lugar de nacimiento, sino también con el que tuvo un vínculo especial: su debut en la máxima categoría del fútbol español fue el 21 de octubre de 2007 con Osasuna… y en Almería frente a su nuevo club. Fue en unas circunstancias incómodas, ya que fue debido a la expulsión de Juantxo Elía, teniendo que parar un penalti, y encajó dos goles, pero en ese partido se forjó al portero que ha cuajado una de las carreras más prestigiosas bajo palos del fútbol español.

“Debuté y no pensé ni en el penalti ni en cómo parar la vaselina con la que me marcó Negredo. El rival también acierta y hace cosas maravillosas. Cuando volví a entrenar estaba contento por debutar en Primera División, pero, cuando acudí con Enrique Martín Monreal, entrenador del filial, fue muy claro. Me dijo: ‘vaya mierda de debut’. Esa frase me hizo recapacitar y darle la razón. Me dijo que no podía conformarme con debutar, que tenía que seguir trabajando. Sus palabras me las tomé muy al pie de la letra. Es muy complicado que un chaval se gane un puesto durante una pretemporada y que el entrenador apueste. La oportunidad llega habitualmente por una lesión o una expulsión. Casos como el mío habrán muchos, pero, al fin y al cabo, si trabajas, y tienes madera de futbolista profesional, llegas”, aseguró Andrés Fernández en SUPER en agosto de 2024.