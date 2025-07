Goduine Koyalipou, en el radar del Levante

El Levante UD sigue reforzándose de cara a su temporada de regreso a la máxima categoría del fútbol español. Tras oficializar la llegada de Manu Sánchez, que se ha convertido en la séptima incorporación del conjunto granota en la presente ventana de fichajes, ahora los de 'Orriols' se han lanzado al mercado en busca de un atacante que compita por el puesto de nueve junto a José Antonio Morales e Iván Romero, y el elegido sería Goduine Koyalipou, ariete del RC Lens.

Ha sido el periodista Sébastien Denis, redactor jefe de la web de fútbol Footmercato, quien ha dado a conocer que la etidad levantinista habría mostrado interés e iniciado los primeros contactos para hacerse con los servicios de Goduine Koyalipou, delantero de 25 años que milita en el RC Lens francés desde el pasado mes de enero, cuando el club galo pagó una cifra cercana a los dos millones de euros al CSKA de Sofía por el internacional centroafricano.

Según apunta Denis, ambos clubes ya estarían negociando por el traspaso de Koyalipou, pero el Levante no sería el único equipo postulado para firmar al ariete, ya que otro club español cuyo nombre no ha sido revelado también habría mostrado interés al Lens por el ex del CSKA de Sofía. El delantero, que tiene contrato hasta 2028 con el club francés, tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros según Transfermarkt, una cifra que podría aproximarnos a las cantidades que estarían manejando ambos clubes en la negociación.

Goduine Koyalipou posando con la camiseta del RC Lens en su llegada al club francés / RC Lens

Rendimiento inmediato

Tras anotar 15 dianas en 17 encuentros con el cuadro búlgaro, Koyalipou dio el salto al fútbol francés, adaptándose a la perfección a la Ligue One. El delantero centroafricano, en apenas 15 partidos con el club francés, anotó cuatro goles, dotando al conjunto galo de un rendimiento prácticamente inmediato que fue clave para el buen resultado del Lens en la 24/25, que finalizó la campaña liguera en octava posición.