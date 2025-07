Carlos Álvarez, duda seria para la primera jornada

El Levante UD publicó hace unos días unas imágenes de Carlos Álvarez en el gimnasio, anunciando su progresiva recuperación. Sin embargo, los problemas de pubalgia que arrastra desde la pasada campaña todavía no le han permitido debutar en esta pretemporada, y pueden dejarlo apartado del equipo de cara a la primera jornada de LaLiga.

Carlos Álvarez se convirtió hace un par de meses en el héroe granota, después de anotar un histórico gol en El Plantío que certificaba el ascenso del Levante a primera división. ‘El Pelusa’ cerró la temporada 24/25 con 18 contribuciones de gol bajo el brazo, además del ascenso de categoría. Su gran campaña ha hecho que sea uno de los mayores activos futbolísticos del Levante en el día de hoy. No obstante, unos problemas de pubalgia que empezaron a hacer mella en él durante el último tramo de la temporada le están privando de minutos en el nuevo Levante.

Carlos Álvarez, la perla granota / EFE

Pieza clave

El conjunto de Orriols llegó a las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion jugándose el ascenso a primera, lo que no permitió a Calero guardarse ni una carta en los compases finales de la competición. El bueno de Carlos Álvarez posiblemente ya sufría de estas molestias cuando hizo su histórico gol ante el Burgos; pero el equipo necesitaba más que nunca a la estrella del Ciutat de València. No ha sido hasta después de la última jornada que el cuadro levantinista se ha centrado de pleno en la correcta recuperación del futbolista. De hecho, hasta ahora no ha entrenado con el grupo y, por supuesto, no ha debutado en la pretemporada del Levante UD.

Carlos Álvarez ante el Eldense / LUD

La parte positiva es que el jugador progresa de forma adecuada en su recuperación. Hace unos días el club publicaba en redes sociales unas imágenes de Carlos Álvarez entrenándose en solitario en el gimnasio del club, seña de que el jugador poco a poco continúa progresando tal y como se esperaba. La intención del conjunto de Orriols es que pase a la dinámica de grupo tan pronto como sea posible, aunque no forzarán en absoluto al jugador y respetarán pacientemente los plazos de su recuperación para que vuelva a enfundarse la casaca del Levante totalmente recuperado.

Carrera contrarreloj

Ahora bien, los plazos no son muy esperanzadores. La probabilidad de que Carlos Álvarez esté al 100% para el arranque liguero es baja, aunque no imposible. El atacante sigue trabajando para estar a tono lo antes posible y el Levante sabe cuán importante es el futbolista para Julián Calero. Aun con todo, según ha podido saber SUPER, se antoja complicado que Carlos Álvarez llegue a la primera jornada de LaLiga; que disputará el Levante en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. No obstante, el club trabajará para que esté de vuelta cuanto antes y, por qué no, soñar con que corra la banda en la jornada uno de LaLiga.