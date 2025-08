Las primeras palabras de Paco Cortés tras su renovación con el Levante UD

Paco Cortés se mostró encantado este sábado tras haber renovado su contrato con el Levante hasta 2028 y agradeció la confianza que le ha transmitido el club valenciano.

"Estoy superfeliz por la confianza que me están dando. Cuando eres canterano de un club lo sientes todo más y siento que la afición me apoya mucho, me da mucho cariño y espero devolvérselo con muchas alegrías", dijo Cortés a los medios oficiales del Levante.

El extremo granadino, que el próximo 11 de agosto cumplirá 18 años y está haciendo la pretemporada con el primer equipo, destacó el apoyo que ha recibido de dos de los veteranos del equipo.

"Iborra porque, desde el primer momento que subí a entrenar, siempre ha estado conmigo, me ha apoyado, me ha dado consejos y siempre ha estado ahí cuando le he necesitado. Y Morales, que para mí es un referente. Me acuerdo cuando era infantil que venía al estadio de recogepelotas y me fijaba muchísimo en él porque jugamos en posiciones parecidas", indicó.

Además, Paco Cortés desveló un detalle sobre su llegada al Levante. "Firmé un 5 de diciembre de 2019 y tenía muchas ganas de venir aquí. Firmé para el año siguiente y vine una semana para conocer el club y las instalaciones y me quería quedar ya, no quería irme a casa", recordó. EFE