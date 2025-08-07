Penúltimo partido de preparación para el Levante UD y el CD Castellón

Levante UD y CD Castellón se enfrentarán antes del arranque liguero el próximo fin de semana. El partido se disputará mañana, viernes 8 de agosto, en la ciudad deportiva del conjunto granota a las 19:00 de la tarde. Además, se espera que el campo esté lleno debido a que se han agotado las entradas.

El Levante UD llega invicto al que es su quinto partido de preparación para la siguiente temporada, en una pretemporada ilusionante para los aficionados granotas. Dos victorias, dos empates y cuatro porterías a cero, para el conjunto entrenado por Julián Calero. En su primer partido, empataron a cero frente al Johor Darul Ta'zim de Malasia. En su segundo encuentro, los azulgranas ganaron y consiguieron su primera victoria de pretemporada frente al CD Teruel, con doblete del ‘Comandante’ Morales. En su tercer partido se enfrentaron al Neom SC de la primera división Saudí, en el que los canteranos Paco Cortés, recién renovado por el club hasta 2028, y Víctor Fernández, darían la victoria al conjunto levantinista. Por último, el pasado jueves 31 de julio, se enfrentaron contra el Al-Qadsiah FC, equipo que en este mercado de verano se ha gastado cerca de 70 millones de euros para incorporar a sus filas al delantero italiano Mario Retegui, partido que acabó con empate a cero.

Paco Cortés con la camiseta del Levante UD / Levante UD

Por otro lado, el CD Castellón se ha enfrentado a QPR, Valencia CF, Southampton, Deportivo Alavés, Al-Riyadh y SD Huesca, consiguiendo tres victorias, dos empates y una derrota.

Bajas en el Levante UD

No todo son noticias positivas para el conjunto de Julián Calero, el pasado miércoles 6 de agosto, el club granota lanzaba el parte médico de los jugadores Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti. Los recientes fichajes del Levante UD han sido sometidos a pruebas físicas para conocer el alcance de sus molestias. El Levante UD ha confirmado que: “Ambos jugadores sufren una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda, y la evolución de las lesiones marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo”. Además, como informó SUPER, Alfonso Pastor, portero del Levante, ha pasado por el quirófano para operarse de su fractura en el dedo índice que sufrió en el entrenamiento del 2 de agosto.

El último partido de pretemporada, tanto como Levante UD como CD Castellón, lo jugarán el próximo sábado 9 de agosto. El primero lo hará frente el Auxerre francés y el segundo frente al Albacete Balompié, en el que será su última prueba, antes de que de inicio la temporada 25-26 para ambos conjuntos. El conjunto 'granota', disputará su primer partido liguero en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, mientras que el CD Castellón empezará su temporada frente al Racing de Santander en 'El Sardinero'. El conjunto valenciano, volverá a disputar un partido en la primera división del fútbol español tras cuatro temporadas de ausencia y una temporada 24-25 casi perfecta.