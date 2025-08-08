Los de Julián Calero acumulan dos victorias (Teruel y Neom Sports) y dos empates (Johor y Al Qadisiya) en pretemporada y este viernes reciben a los orelluts. El partido entre Levante UD y CD Castellón arranca a partir de las 19 horas y podrás seguir, en directo, aquí:

Directo | Sigue el Levante - Castellón

Minuto 64: !Saque de esquina para el Levante UD, buena jugada de Paco Cortés que filtra un buen balón para Morales que se acaba yendo a saque de esquina!

Minuto 58: ¡Disparo de Carlos Espí que se marcha desviado por poco, la mejor ocasión del levante en la segunda parte!

Minuto 57: ¡Disparo del conjunto de Castellón por encima de la portería de Primo!

Minuto 53: ¡Sigue dominando el CD Castellón!

Minuto 49: ¡Saque de esquina para el conjunto 'granota'!

Minuto 46: ¡Disparo repelido por la zaga del Levante!

¡Arranca la segunda parte entre el Levante UD y el CD Castellón en Buñol!

¡Final de la primera parte en Buñol!

Minuto 42: ¡Disparo de Lozano a las manos del portero del CD Castellón!