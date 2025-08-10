Así ha sido la pretemporada del Levante UD

El Levante UD ha finalizado su pretemporada. El próximo sábado 16 de agosto se enfrentará al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en el que será su debut en liga tras cuatro temporadas de ausencia en la categoría de oro del fútbol español. Las sensaciones antes del arranque liguero del conjunto ‘granota’ son positivas, cinco porterías a cero de seis posibles, siendo un cerrojo en defensa. Además, solo han perdido un partido, en el que el Levante UD salió plagado de suplentes frente al CD Castellón porque al día siguiente disputaban su último partido de pretemporada frente al Auxerre francés, en el que el equipo dirigido por Julián Calero ya dejó mejores sensaciones.

En el primer partido de pretemporada se enfrentaron al Johor Darul Ta'zim de Malasia, en el que no pudieron pasar del empate a cero pero sirvió para ver los primeros minutos de las nuevas incorporaciones (Toljan, Matturo y Víctor García) y dejar la primera portería a cero de la pretemporada. En el segundo encuentro se enfrentaron frente al CD Teruel. El equipo ‘azulgrana’ venció por 0-2 al conjunto turolense, en el que José Luis Morales fue el autor de los únicos dos tantos del partido; el primero desde el punto de penalti y el segundo con un buen control orientado desde dentro del área para finalizar al palo más alejado del portero del CD Teruel.

Morales celebra un gol vs CD Teruel / @levanteud

En el ecuador de la pretemporada del equipo levantinista, se enfrentó al Neom SC. El Levante UD consiguió la victoria gracias a los cambios que realizó Julián Calero en el minuto 60 con la entrada de los canteranos Paco Cortés y Víctor Fernández, que dieron la victoria en los minutos finales del encuentro frente al equipo árabe. El Neom SC cuenta con jugadores míticos como Lacazette, Bulka o Benrahma que no pudieron atravesar la defensa del Levante UD y terminaron con otra portería a cero y con el resultado de 0-2.

En el cuarto partido, el rival del equipo ‘azulgrana’ fue el Al-Qadsiah, equipo saudí que cuenta con jugadores como Casteels, Gastón Álvarez, Nacho Fernández o Mario Retegui, a este último fichado por una cifra cercana a 70 millones de euros. En el partido empataron a cero de nuevo, siendo su cuarta portería a cero consecutiva. Aunque lo único positivo de este partido fue de nuevo la portería a cero y los primeros minutos con la camiseta ‘granota’ de Koyalipou.

Koyalipou en prtemporada / X

En el penúltimo partido de la pretemporada, se enfrentaron al CD Castellón en el que Julián Calero salió con muchos suplentes debido a que el día siguiente tenían el último partido de pretemporada frente al Auxerre francés. En Buñol fue el único partido que el Levante UD ha perdido en pretemporada y no ha conseguido dejar la portería a cero. Un doblete de Makanich, le quitó el invicto en la pretemporada al equipo levantinista, donde lo único positivo de este encuentro fue la gran actuación de Alejandro Primo realizando muy buenas paradas a pesar de recibir dos tantos.

Primo frente al CD Castellón con el Levante / X

Por último, el encuentro frente al Auxerre, donde el Levante UD salió con línea de tres centrales (Cabello, Adri y Elguezabal) con dos carrileros muy ofensivos ( Manu Sánchez y Toljan), en la que el alemán tuvo una ocasión clarísima tras realizar un desmarque desde la banda derecha hacía dentro, en la que definió con su pierna menos hábil que acabó sacando el portero del Auxerre, evitando así el primer gol de Toljan con la camiseta del conjunto 'azulgrana'. En el centro del campo; Oriol Rey y Pablo Martínez y en la línea de ataque; Brugué, Koyalipou e Iván Romero. De nuevo los cambios de Julián Calero dieron su efecto, igual que contra el partido frente al Neom SC, donde en los minutos finales sacó a Morales y a Lozano; el primero anotó desde los 11 metros y dio la asistencia del segundo gol a Lozano que definió solo dentro del área.

Los mejores frente al Auxerre

Los mejores jugadores del Levante UD frente al Auxerre fueron: Roger Brugué por sus buenos pases que ha demostrado que tiene mucha calidad en el último tercio del terreno de juego, Iván Romero que ha filtrado un buenísimo pase al desmarque de Toljan dejándolo solo contra el portero y además, cabeceando un córner que se ha estrellado contra la madera. Oriol Rey con buenas acciones defensivas en el centro del campo. También, Pablo Martínez que ha demostrado que tiene un guante en el pie colgando muy buenos córneres. Morales salió desde el banquillo y cumplió anotando el penalti y repartiendo una asistencia. Y por último, Sergio Lozano marcando, aprovechando la asistencia del 'Comandante' para matar el partido.

Levante UD frente al Auxerre / X

Puntos a destacar

Los cambios de Julián Calero en pretemporada han sido efectivos y han dado las victorias frente al Neom SC y frente al Auxerre en los minutos finales. Además, el equipo ‘azulgrana’ ha tenido una gran solidez defensiva solo encajando dos goles en toda la pretemporada y dejando 5 porterías a cero. Seis goles en seis partidos una media de un gol por partido. Morales ha sido el máximo goleador del equipo con tres goles (dos de ellos desde los 11 metros) pero también aportando asistencias para el conjunto 'granota'.

El primer XI que podría poner Calero para la Jornada 1 de Laliga frente al Deportivo Alavés valorando los mejores jugadores de la pretemporada son: P. Cuñat; Manu Sánchez, Elgezabal, Adri, Cabello, Toljan; Oriol Rey, Pablo Martínez; Brugué, Morales, Iván Romero.