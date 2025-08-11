Brugué y Elgezabal se unen a Pablo Martínez y Morales como capitanes del Levante

El delantero Roger Brugué y el central Unai Elgezabal se unirán esta campaña 2025-26 a Pablo Martínez y a José Morales como capitanes del Levante, según informó este lunes el club valenciano.

Brugué y Elgezabal ocuparán los sitios que habían quedado libres tras la retirada de Vicente Iborra, miembro ahora del cuerpo técnico de Julián Calero, y del portero Andrés Fernández, que ha dejado el club y ahora jugará en el Almería.

En el caso de Pablo Martínez es el más antiguo del actual cuarteto de capitanes, puesto que vivirá su tercera campaña seguida como capitán del primer equipo de un club al que llegó en 2019 para jugar en su equipo filial. El centrocampista debutó con el primer equipo en diciembre de ese mismo año y, después de un par de cesiones al CD Mirandés y SD Huesca, regresó al club en 2022. En la campaña 2023-24 se estrenó como capitán.

En el caso de Morales será la octava campaña en la que esté en este grupo de representantes pero en dos etapas distintas. Llegó al club en 2011 para formar parte de la plantilla del filial y tras su cesión en la SD Eibar debutó con el primer equipo en la temporada 2014-2015.

En la campaña 2016-17 se estrenó como capitán y mantuvo esa posición hasta que dejó el club en 2022. La pasada campaña, el que ya es máximo goleador del club en Primera y en Segunda, regresó a la entidad y lo hizo entre sus capitanes.

Los dos nuevos capitanes

Brugué llegó al Levante en 2021 y se fue cedido al Mirandés, del que regresó una campaña después. Renovado hasta 2028 este verano, ejercerá por primera vez como capitán, igual que hará Elgezabal, que llegó al club el pasado verano, ha renovado hasta 2027 y fue también pieza clave en el ascenso.