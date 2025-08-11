LaLiga modifica horarios de la primera jornada

Una ola de calor asolará a España de nuevo estos días y los consejos de salud alertan sobre los riesgos de practicar deporte de alta competición o gran esfuerzo en las horas centrales del día. Por este motivo, LaLiga ha decidido realizar un pequeño cambio en los horarios de la primera jornada.

El sábado 16 de agosto debe disputarse el Alavés - Levante en Mendizorrza y todos aquellos que hicieran planes específicos para asistir al esperado encuentro del regreso de los granotas a Primera, deberán modificarlos. El partido estaba anunciado para disputarse a las 17 horas, pero el riesgo de alcanzar temperaturas máximas de 40 grados (mínimas de 20) según AEMET, ha llevado al organismo presidido por Javier Tebas a retrasar el encuentro hasta las 21:30.

Horario jornada 1 LaLiga / SD

Coincidirá con el encuentro de Mestalla

La cita de Vitoria coincidirá, de esta manera, con la que tienen Valencia CF y Real Sociedad en Mestalla. ¿Habrá más cambios para las primeras jornadas de LaLiga ya anunciadas?