Buenas noticias con Santamaría y Danjuma

Baptiste Santamaría y Arnaut Danjuma están preparados para defender la camiseta del Valencia pocos días después de la oficialidad de sus respectivos fichajes. El centrocampista del Rennes se encuentra a disposición de Corberán tras haber sido inscrito en LaLiga, tramitando la disponibilidad para ponerse las botas en competición oficial tras experimentar lo que se siente al jugar en Mestalla el pasado sábado en el Trofeu Taronja. El atacante, a su vez, fue anunciado como nueva incorporación un día después del duelo ante el Torino, por lo que su debut como valencianista ya será en partido oficial.

Baptiste Santamaría fue presentado el pasado jueves como jugador del Valencia CF tras llegar procedente del Stade Rennes en forma de traspaso. A sus 30 años de edad, el centrocampista ha aterrizado en València para cubrir esa posición de '6' posicional, aportando físico, experiencia y centímetros de altura en la medular. El Valencia, a su vez, da con Danjuma un golpe sobre la mesa por un jugador que estaba en el radar desde hace semanas. Además la operación sale redonda teniendo en cuenta el bajo coste que supone una operación que permite a Corberán contar con un futbolista en dos posiciones distintas.