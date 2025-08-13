A lo largo de la extensa historia del Levante UD, el club ha pasado por todas las categorías habidas y por haber. También han vestido la elástica granota auténticas estrellas del fútbol mundial, aunque no todos lo recuerdan. No hay más que apuntar nombres como los de Pedja Mijatovic o Johan Cruyff. En cualquier caso, siempre hubo jugadores importantes que auparon al equipo desde la defensa.

Hubo quienes disputaron una o dos temporadas en el club, dejando huella. También quienes empezaron como defensas y rápidamente se reciclaron en posiciones más avanzadas. Harte, Lauren o Ettien podrían entrar, de refilón, en un listado más extenso.

Defensas históricos del Levante UD / F. CALABUIG

Los mejores defensas de la historia del Levante UD