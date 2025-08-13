Los mejores defensas de la historia del Levante UD
A lo largo de la extensa historia de la entidad, el club ha pasado por todas las categorías habidas y por haber y muchos fueron los jugadores convertidos en leyenda. Algunos de ellos, incluso recientes, lideraron al equipo desde la defensa
A lo largo de la extensa historia del Levante UD, el club ha pasado por todas las categorías habidas y por haber. También han vestido la elástica granota auténticas estrellas del fútbol mundial, aunque no todos lo recuerdan. No hay más que apuntar nombres como los de Pedja Mijatovic o Johan Cruyff. En cualquier caso, siempre hubo jugadores importantes que auparon al equipo desde la defensa.
Hubo quienes disputaron una o dos temporadas en el club, dejando huella. También quienes empezaron como defensas y rápidamente se reciclaron en posiciones más avanzadas. Harte, Lauren o Ettien podrían entrar, de refilón, en un listado más extenso.
Los mejores defensas de la historia del Levante UD
- Vicente Camarasa: Estuvo siete temporadas liderando al equipo, primero como medio y posteriormente destacando más como central. Fue pieza clave en el primer ascenso granota a Primera (62-63). Es el padre del histórico defensa valencianista Paco Camarasa.
- Dolz: Dos décadas defendiendo los colores del club entre los 30' y los 50' desde el lateral derecho.
- Calpe: Leyenda del club en los años 60' y 70'. Lateral derecho moderno y con un inusual control de la pelota. El Real Madrid se lo llevó para hacerle campeón de Liga en tres ocasiones, pero también campeón de Copa y de Champions. Regreso a casa para jugar en Tercera División y lograr ascender a Segunda al Levante UD.
- Sergio Ballesteros: El de Burjassot es un auténtico icono del club. Su físico no le impedía competir ante delanteros más rápidos que él. Canterano granota, salió en 1996 para regresar en 2013 tras destacar en Tenerife, Rayo Vallecano, Villarreal y Mallorca.
- Juanfran: Al igual que Ballesteros, salió de la cantera granota para hacer carrera nacional e internacional antes de regresar a Orriols, donde destacó como uno de los mejores laterales zurdos de LaLiga. Pasó por clubes como Valencia CF, Besiktas, Ajax o AEK Atenas.
- Descarga: El canterano de Osasuna permaneció 8 años como líder de la zaga granota antes de marcharse al Legia Varsovia. A pesar de su baja altura (1,74 metros), anotó goles importantes para ayudar al equipo a ascender a Primera hasta en dos ocasiones. 172 encuentros oficiales con el Levante UD no están al alcance de cualquier.
- Pedro López: El canterano valencianista aterrizó en Orriols en 2011 y permaneció allí hasta 2019, siendo pieza importantísima en los esquemas de diferentes entrenadores. Jugó 182 partidos como granota y fue el dueño del carril derecho en la temporada de Europa League.
- Héctor Rodas: Fue quemando etapas en la cantera hasta participar en el ascenso e histórico paso por Europa League. Luego hizo carrera en Primera, Segunda y en el extranjero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy: Suenan nuevos jugadores
- David Carmo, opción para la defensa del Valencia CF
- El Valencia CF contacta con el Almería por Luis Maximiano
- La 'Operación Salida', clave para los fichajes
- Buenas noticias con Santamaría y Danjuma
- La rueda de prensa de Ron Gourlay
- La última hora de los fichajes del Valencia CF hoy miércoles 13 de agosto: 'Operación salida' en marcha, pendientes del '9' y alguno más
- Ron Gourlay, claro con el mercado: 'Los jugadores que no quieran estar, no estarán