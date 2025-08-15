En Directo
Directo | Sigue la rueda de prensa de Calero previa al Alavés
El técnico granota afronta su primer encuentro de LaLiga con el Levante UD
Julián Calero afronta su primer encuentro de LaLiga con el Levante UD. El encuentro se disputará ante el Alavés en Mendizorroza este sábado a partir de las 21:30 horas. Hay que recordar que el horario fijado al mismo eran las 17 horas, pero la ola de calor que asola a la península hizo que LaLiga ordenara su retraso. La rueda de prensa arrancará a partir de las 12:30 horas.
Directo | Sigue la rueda de prensa de Calero previa al Alavés
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mercado del Valencia entra en una nueva fase
- La última hora de los fichajes del Valencia CF hoy miércoles 13 de agosto: 'Operación salida' en marcha, pendientes del '9' y alguno más
- Caso cerrado: Fran Pérez se marcha al Rayo Vallecano
- Azón no será jugador del Valencia CF
- Kiat Lim 'reacciona' a los fichajes del Valencia CF
- España afronta su primer gran test ante la potente Francia
- Canales, a un paso del Racing de Santander
- Isaac Nogués, a un paso de fichar por el Valencia Basket