Julián Calero afronta su primer encuentro de LaLiga con el Levante UD. El encuentro se disputará ante el Alavés en Mendizorroza este sábado a partir de las 21:30 horas. Hay que recordar que el horario fijado al mismo eran las 17 horas, pero la ola de calor que asola a la península hizo que LaLiga ordenara su retraso. La rueda de prensa arrancará a partir de las 12:30 horas.

Directo | Sigue la rueda de prensa de Calero previa al Alavés