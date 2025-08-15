El Levante recupera a Carlos Álvarez para visitar al Alavés

El Levante UD completó en la Ciudad Deportiva de Buñol su última sesión de entrenamiento antes de afrontar el estreno liguero frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. La gran noticia para Julián Calero fue la incorporación de Carlos Álvarez y Matías Moreno, que estarán en la convocatoria para el desplazamiento a Vitoria.

El técnico confirmó la presencia de ambos jugadores, aunque en el caso del argentino aún falta por concretar su inscripción en LaLiga. Además, la expedición contará con los canteranos Martín Krug, Nacho Pérez, Joan Ruiz y Paco Cortés.

Carlitos Álvarez se ejerita con el grupo / Levante UD

Carlitos, héroe del ascenso

La vuelta de Carlos Álvarez tiene un valor emocional y deportivo para el Levante. El mediapunta, que se perdió toda la pretemporada por una pubalgia, fue una de las piezas clave para el regreso del equipo a Primera División. Su golazo (un potente disparo lejano ante el Burgos) quedó grabado como el momento icónico que selló el ascenso de los de Calero a la categoría de oro.

Andrés Fernández se abraza a Carlos Álvarez en Burgos. / Francisco Calabuig

Refuerzos disponibles para el debut

En las últimas horas, el Levante ha acelerado los trámites de inscripción y podrá contar con Pablo Campos, Jeremy Toljan, Diego Pampín y José Luis Morales, que se suman a la lista de futbolistas disponibles.

Por su parte, Matías Moreno, que se lesionó en sus primeros minutos con la camiseta granota en un amistoso contra el Teruel por un problema muscular, también viajará a Vitoria con el objetivo de sumar sus primeros minutos oficiales.