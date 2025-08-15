En Directo
"Vamos a poner cara de competidores"
Julián Calero no quiere ser el "equipo simpático" de Primera. Reconoce que "todo lo que harán será desde el sufrimiento", pero que irá de frente en la élite: "me gusta el balón, atacar y sobre todo que seamos dinámicos. Se trata de cambiar lo menos posible"
Julián Calero afronta su primer encuentro de LaLiga con el Levante UD. El encuentro se disputará ante el Alavés en Mendizorroza este sábado a partir de las 21:30 horas. Hay que recordar que el horario fijado al mismo eran las 17 horas, pero la ola de calor que asola a la península hizo que LaLiga ordenara su retraso. La rueda de prensa arrancará a partir de las 12:30 horas.
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al encuentro contra el Deportivo Alavés.
Debut en Primera División
Sinceramente, llevo toda la vida en el fútbol, así que tienes que estar preparado para lo que venga. No me considero inexperto. Me genera ilusión y siento que la bola es más grande. Tengo mucha ilusión y muchas ganas. Ningún miedo y mucho respeto, me meto en una jaula de leones, pero hay que entrar preparado.
Mensaje y sensación de lo conseguido
No quiero acostumbrar a mi equipo a ser perdedor. Si les mentalizo para lo malo pongo antes el parche. Quiero un equipo ganador, luego la categoría nos tiene que ir llevando. No quiero ponerle palos en la rueda a los míos. Si entramos con miedo no tendremos solución. Preparo a nuestra gente para que sepan que todo lo que hagamos será con sufrimiento. La fusión de los últimos meses nos llevará hacia adelante. Vamos a poner cara de competidores. Tuve mis ratitos de disfrutar y de celebrar, pero también hemos trabajado en lo que venía. Nos pusimos a trabajar de manera muy dura. Hay que saber trabajar en las diferentes circunstancias y reforzarnos de lo que hicimos el año pasado.
Alavés
Coudet hizo números fenomenales. Mantuvo una dinámica y una idea de juego clara. En Mendizorroza hay un ambiente de fútbol de los que me gusta y te empujan a jugar. Las aficiones empujan al igual que la nuestra. Esperamos un partido difícil. Es un equipo competitivo. Sabemos por dónde pasan nuestras opciones. Que no se note la inexperiencia. No quiero ser un equipo simpático, sino competitivo.
Estilo de juego en Primera
Para sobrevivir no hay que cambiar cosas, tenemos que seguir haciendo lo de siempre, pero los rivales son mejores y te dejan hacer pocas cosas. Hay que mejorar en las áreas y mantener el estilo del año pasado. Me gusta el balón, me gusta atacar, pero sobre todo que sean dinámicos. Se trata de ser consistentes y de cambiar lo menos posible. Vamos a intentar tener una cara visible.
Mercado
Nos tendrían que tomar en cuenta a los clubes, nos gustaría que el mercado cerrara antes. El fútbol es un negocio. Lo único que nos queda es adaptarnos. Espero que nos lleguen cosas para completar la plantilla: en el centro, los enganches, la parte de arriba, un portero... iremos a la expectativa. Atrás es donde estamos más completos. Tenemos también gente del filial. Prefiero invertir en otras posiciones. Tenemos que ser un equipo que va a dominar vayas zonas para jugar.
Disponibilidad de los jugadores
Martín, Nacho, Paco y Joan. El resto somos 18 más que irán convocados. Si todo va normal, espero que los convocados están inscritos. Carlos irá convocado, al igual que Matías.
Pretemporada
El balance es bueno. El acoplamiento y los automatismos están mecanicados, pero hay un bagaje de todo lo que queríamos para meterle a los jugadores. El paso del tiempo hará que todo se vea mejor. La pretemporada ha sido buena, lo malo son las lesiones. Sometemos al jugador a una alta carga. Se nos ha juntado en el bloque central y es lo que nos ha fastidiado un poco. Nos ha descompensado esa situación. Vamos preparados para intertar llegar bien.
Primera vuelta importante
Si haces una buena primera vuelta y una mala no cumplirás el objetivo. Hay unos puntos que sacar. Tendremos bloques para competir. Lo que me planteo es que el equipo se adapte y se gane el respeto de la categoría. Cuando vienes de abajo todos quieren batirte. El respeto nos lo vamos a ganar compitiendo bien. Que no nos coja nada por sorpresa. Si te coge a pie cambiado, te van a deborar. Tenemos que ir de cara a por los problemas.
Arranca la rueda de prensa de Julián Calero, previa al encuentro contra el Deportivo Alavés
La palabra es ilusión. Va a ser duro, pero no nos va a echar para atrás para saber cómo queremos competir para cumlir nuestro objetivo, que es mantenernos en Primera. El Alavés es un rival complicado, pero llevamos la palabra ilusión por bandera para compensar la inexperiencia. No importa la categoría, sino cómo te comportas.
