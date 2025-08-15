"Vamos a poner cara de competidores"

Arranca la rueda de prensa de Julián Calero, previa al encuentro contra el Deportivo Alavés

La palabra es ilusión. Va a ser duro, pero no nos va a echar para atrás para saber cómo queremos competir para cumlir nuestro objetivo, que es mantenernos en Primera. El Alavés es un rival complicado, pero llevamos la palabra ilusión por bandera para compensar la inexperiencia. No importa la categoría, sino cómo te comportas.