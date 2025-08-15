En Directo

"Vamos a poner cara de competidores"

Julián Calero no quiere ser el "equipo simpático" de Primera. Reconoce que "todo lo que harán será desde el sufrimiento", pero que irá de frente en la élite: "me gusta el balón, atacar y sobre todo que seamos dinámicos. Se trata de cambiar lo menos posible"

Julián Calero en rueda de prensa

Julián Calero en rueda de prensa / EFE

Rafa Esteve

Julián Calero afronta su primer encuentro de LaLiga con el Levante UD. El encuentro se disputará ante el Alavés en Mendizorroza este sábado a partir de las 21:30 horas. Hay que recordar que el horario fijado al mismo eran las 17 horas, pero la ola de calor que asola a la península hizo que LaLiga ordenara su retraso. La rueda de prensa arrancará a partir de las 12:30 horas.

Directo | Sigue la rueda de prensa de Calero previa al Alavés

