El Levante entra en Primera con el pie izquierdo

La élite del fútbol español es el escenario por el que suspiran cientos de equipos a nivel nacional. Es el lugar en el que todo tiene sentido. Donde los focos se detienen para ver en acción a los futbolistas que, en su totalidad, han soñado, en algún momento de sus vidas, con competir frente a los mejores. El Levante, aunque muchos granotas todavía se pellizquen tras temporadas cargadas de sufrimiento, dolor, tristeza e incertidumbre, vuelve a estar en la máxima categoría con una sola misión: quedarse en ella y no desaparecer, otra vez, del escenario más laureado del fútbol español. Sin embargo, pese a la emoción que provoca en Orriols el ver a sus soldados competir en Primera División, la realidad genera cierta preocupación. Demasiado pronto es para sacar conclusiones, pero el Levante, después de arrancar su nueva andadura con derrota en Mendizorroza (2-1), siente que debe dar más de sí. Incluso, superar los esfuerzos que le llevaron a vivir un ascenso inolvidable.

Un gol de Toni Martínez, en un desajuste defensivo que habilitó al atacante babazorro, y una diana sobre la bocina de Tenaglia que doblegó el empate de Toljan, fue suficiente para tumbar a un Levante que vio cómo el antídoto con el que asaltó la élite, a base de casta, coraje y fe hasta el último segundo, fue el método sobre el que los pupilos dirigidos por Julián Calero se marcharon de vacío de Vitoria. La realidad de la Primera División, por mucho que genere ilusión, exige dar un paso al frente. Ser más competitivos, porque la base existe después de una temporada de ensueño. Ahora solo falta continuar puliendo la maquinaria y, sobre todo, no dejar de trabajar.

El inicio de partido, es más, enseñó las cartas de lo que se espera del Levante en la Primera División 25/26: acumulación de jugadores a la hora de defender, verticalidad y rápida circulación del esférico. De hecho, los de Julián Calero mostraron personalidad, aunque sin precisar en los últimos metros de campo. Pese a ello, fueron los primeros en probar los guantes del portero adversario, después de una combinación que inició Dela, prolongó Toljan y finalizó Iván Romero, cuyo lanzamiento, tibio y mordido, acabó en las manos de Antonio Sivera. Independientemente de algunos fogonazos, sobre el verde de Mendizorroza se vio poco fútbol en los primeros compases del duelo. Sin embargo, la grada local festejó el primer tanto de la velada en Vitoria por mediación de Toni Martínez, después de un saque de esquina repelido por la defensa levantinista, recogido por Carles Aleñá y enviado a la cabeza del ‘11 del Alavés, quien remató prácticamente solo ante un desajuste defensivo que aprovecharon los locales.

Julián Calero en la banda de Mendizorroza / LALIGA

El gol encajado fue la definición de lo que es la élite del fútbol español. Quizá, en Segunda, existen oportunidades manifiestas que son erradas ante la incredulidad de los presentes, pero, en Primera, el margen de error es mínimo. A base de lecciones aprenderá un Levante cuya plantilla, en su mayoría, es inexperta en la máxima categoría. Y así llegó un descanso en el que Julián Calero, frustrado al ver cómo sus chicos fueron incapaces de implantar sus ideas, movió su pizarra para dar entrada a Morales en el 53’ para encontrar un empate que, afortunadamente, consiguió el Levante en el 68’. Quizás, en el mejor momento posible, donde el Alavés se sintió más cómodo y suelto en tres cuartos de campo. Brugué, a base de la misma fe que le llevó a ser un referente en Orriols y cumplir su sueño de jugar en la élite como granota, rebañó un balón dividido entre la maraña de piernas babazorras y ejecutó un disparo que repelió Antonio Sivera, pero que Jeremy Toljan, atento al rechace, endosó en el fondo de las mallas.

Fue, sin duda, la mejor noticia para un Levante que dio un paso al frente, pero que vio cómo Pablo Cuñat salvó los muebles para su equipo en dos ocasiones: primero, para sacar una mano felina a disparo envenenado de Mariano, y después, para tapar con el pie derecho un centro dirigido hacia la portería. A pesar de ello, el ‘1’ granota no pudo hacer nada para evitar una derrota totalmente desafortunada. En el descuento, un centro de Antonio Blanco fue desviado por Jorge Cabello, con tan mala suerte que, en el segundo palo, apareció Nahuel Tenaglia para arrebatarle al Levante la primera unidad de su casillero. Todo lo que le dio el fútbol a los del Ciutat de València en Segunda se lo negó en su regreso a Primera División. La lección, no obstante, está aprendida. O eso espera el levantinismo. No queda otra que levantar la cabeza... y no dejar de remar. Cada esfuerzo merecerá la pena si el objetivo es permanecer entre los mejores.