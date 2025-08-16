El once del Levante contra el Alavés en su regreso a LaLiga

El estadio de Mendizorroza dará pistoletazo de salida a la vuelta del Levante a Primera División. El equipo granota tendrá parada inicial contra el Alavés y arrancará un trayecto de 38 jornadas en las que el objetivo será permanecer en la élite del fútbol español.

Julián Calero dejó claro que el Levante no será un equipo “simpático”. Y con esa mentalidad alinea su primer once de la temporada. Algunas caras nuevas tiene la alineación del entrenador madrileño, que mantiene a Pablo Campos bajo palos mientras el dibujo táctico de 5 defensas sigue presente en su esquema.

De las nuevas incorporaciones, donde están lesionados Kervin Arriaga, Olasagasti y Alan Matturro, Manu Sánchez ocupará el carril zurdo, Jeremy Toljan el diestro y Víctor García será extremo. A su vez, la delantera la completan Brugué y Romero. Carlos Álvarez, mientras, estará en el banquillo después de mejorar de su pubalgia.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD: Pablo Campos; Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez; Víctor García, Iván Romero, Roger Brugué.