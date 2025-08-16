"Hemos perdido el partido en el balón parado"

Arranca la rueda de prensa de Julián Calero

Sensaciones tras la derrota: El partido ha tenido diferentes fases. Hemos empezado con incertidumbre, con la sensación de querer hacer muchas cosas bien. No queremos ser así y tener más posibilidades de jugar. Es el primer partido y ha estado sin apenas problemas, pero nos han pitado muchas faltas y nos ha condicionado. Tras el gol no hemos estado bien y se nos ha venido el mundo encima. Hemos logrado empatar, llevando el partido a donde quería, pero teníamos gente con molestias. Decidimos potenciar la defensa de área y sorprender en alguna acción a balón parado. Tenemos que mejorar. Si no hacemos más nos quedaremos cortos.