"Hemos perdido el partido en el balón parado"

Julián Calero se marcha de Mendizorroza con la sensación de que su equipo está capacitado para dar más en su vuelta a Primera División: "Tenemos que mejorar. Si no, nos quedaremos cortos"

Julián Calero en la banda de Mendizorroza

Julián Calero en la banda de Mendizorroza / LALIGA

Rafa Esteve

