En Directo
"Hemos perdido el partido en el balón parado"
Julián Calero se marcha de Mendizorroza con la sensación de que su equipo está capacitado para dar más en su vuelta a Primera División: "Tenemos que mejorar. Si no, nos quedaremos cortos"
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota del Levante contra el Alavés.
Mercado
Nos faltan un par de piezas, pero todos tenemos que dar más. Acabas de llegar a Primera División. Tranquilidad porque vamos a seguir trabajando y a ser un equipo más complicado. Tenemos que hacer más. Esto acaba de empezar y seguiremos mejorando, seguro. Tenemos que encontrar el resultado que nos dé la sensación de haber aterrizado.
Entrada de Carlos Álvarez
Ni Carlos ni Matías deberían haber jugado en otras circunstancias, pero quedando cinco minutos... Carlos ha intentado hacer cosas diferentes, pero ha hecho solo un entrenamiento. Tiene que coger físico e ir poco a poco. Hay que tener tranquilidad y confianza, sin poner cara de perdedor. Nos huelen la sangre y no quiero que mis jugadores se sientan así. En el balón parado hay que ser más fuertes, pero no nos han generado mucho. Hemos perdido en el balón parado.
Planteamiento táctico
Hay una parte en la que, con lo que había, debíamos defender y jugar a la contra. Ellos saben cómo soy y lo que me motiva. Me intento adaptar a las circunstancias. Olasagasti y Arriaga estaban lesionados y ahí tiene que llegar alguien.
Arranca la rueda de prensa de Julián Calero
Sensaciones tras la derrota: El partido ha tenido diferentes fases. Hemos empezado con incertidumbre, con la sensación de querer hacer muchas cosas bien. No queremos ser así y tener más posibilidades de jugar. Es el primer partido y ha estado sin apenas problemas, pero nos han pitado muchas faltas y nos ha condicionado. Tras el gol no hemos estado bien y se nos ha venido el mundo encima. Hemos logrado empatar, llevando el partido a donde quería, pero teníamos gente con molestias. Decidimos potenciar la defensa de área y sorprender en alguna acción a balón parado. Tenemos que mejorar. Si no hacemos más nos quedaremos cortos.
