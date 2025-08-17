Jeremy Toljan endulza la amargura de la derrota debutando con gol

El único recuerdo positivo que tendrá Jeremy Toljan de su debut como levantinista es que llegó con gol bajo el brazo. El jugador alemán, con luces y sombras sobre el tapete de Mendizorroza, apareció en el momento justo para hacer el tanto del empate y darle esperanzas a su equipo, que vio cómo, de manera desafortunada, se le escapó un punto sobre la bocina. El ex del Sassuolo salió como titular en línea de cinco defensas, por detrás de un Víctor García que salió como extremo y desde la partida, y fue de menos a más.

Arrancó dubitativo a la hora de tomar decisiones, pero muy activo tanto en defensa como en ataque, donde permitió a su compañero en el carril diestro a pisar zonas más interiores. Sin embargo, según fueron avanzando los minutos, se fue animando, sobre todo, acompañando a sus compañeros al contragolpe, obteniendo el premio del gol a pesar de que terminó siendo amargo.

El ‘22’ aprovechó un disparo repelido por Antonio Sivera, tras un lanzamiento de Roger Brugué, para cazar el esférico y meterlo en el fondo de las mallas. Víctor Parada quiso entrometerse en la dirección del golpeo, pero, para suerte levantinista, acabó subiendo al luminoso y le dio alas a un equipo que, por momentos, se vio con opciones, pero que no pudo evitar la derrota en su estreno en LaLiga EA Sports 25/26.

No obstante, Toljan se estrena con gol y refuerza la apuesta de la dirección deportiva en su incorporación, tras imponerse a muchos equipos de Europa que pelearon por sus servicios después de terminar contrato con el Sassuolo. Su estreno, de esta manera, adquiere tintes amargos, pero su diana no solo abre la lata del nuevo Levante, sino que fortalece a un futbolista que aspira a ser importante bajo el mandato de Julián Calero.