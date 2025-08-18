Toljan se une a la lista de debutantes con gol en el Levante

El gol de Jeremy Toljan fue una de las mejores noticias para el Levante en la derrota por 2 goles a 1 frente al Deportivo Alavés. En un duelo en el que debutaron hasta nueve futbolistas en Primera División, los de Julián Calero vieron cómo Nahuel Tenaglia les arrebataba el punto en el tiempo de descuento. Sin embargo, la hazaña del alemán, que marcó en su primer partido oficial en la máxima categoría con la camiseta azulgrana, le ha introducido en una lista en la que están algunos de los nombres más influyentes de la historia del club.

Felipe Caicedo con el Levante UD / SD

Pioneros en Primera

Los que fundaron este registro fueron aquellos que estrenaron el casillero goleador del Levante en el primer encuentro de su historia en Primera durante la temporada 1963/1964. Fue contra el RCD Espanyol el día 15 de septiembre cuando Ernesto Domínguez, Vicente Camarasa y José María Vall por partida doble marcaron para empatar a cuatro contra el conjunto catalán. En esa misma campaña, aunque no fue en la primera semana, debutó con tanto Diego Torrents en la tercera jornada ante el Valencia CF en el derbi, y haría lo propio Juan López Ramos 'Currucale' en la décima jornada ante el Real Zaragoza.

Ya en el siglo XXI, en la década de los 2000, el delantero centro búlgaro Vladimir Manchev anotó en su estreno como levantinista en el segundo partido de LaLiga de la temporada 2004/2005. Lo hizo en el enfrentamiento ante el Racing de Santander en el Ciutat de València, y también repartió una asistencia que sirvió para ganar por 3 goles a 1. Otro futbolista que se unió a la lista de goleadores en su debut fue Rubén Suárez, en esta ocasión en Segunda, con un tanto al Real Zaragoza en el inicio de la 2008/2009 que se saldó con otra victoria en el feudo granota.

Misma víctima

No obstante, otro delantero había repetido el mismo hito en la anterior campaña. En la jornada 21, tras llegar al equipo en el mercado invernal, Salva Ballesta fue el encargado de lanzar la pena máxima señalada en el Santiago Bernabéu. Con su gol, el Levante venció al Real Madrid a domicilio y el zaragozano entró con el pie derecho a la plantilla. Tanto fue así que, en el partido inmediatamente posterior, Ballesta anotó un doblete para el segundo trinufo consecutivo del Levante. Años después, Pazzini copiaría al español marcando ante los blancos en 2018 y empatando el duelo en el minuto 89.

Nombres importantes

Para continuar con los arietes que llegaron para encontrar el fondo de la red en su primera aparición, Felipe Caicedo perforó la portería del Villarreal en un partido que acabó con derrota por 1 gol a 2 en el Ciutat. En cualquier caso, el ecuatoriano hizo su primer gol entrando desde el banquillo en una temporada en la que acabó marcando 13 y siendo fundamental para la permanencia. Dos años más tarde, en 2012, sería Obafemi Martins el que lograría marcar en su debut. También en casa, el nigeriano castigó a la Real Sociedad con un tanto que serviría para ganar el encuentro por la mínima.

De todas formas, y aunque haya arrancado bien en términos individuales, es pronto para vaticinar si la carrera de Toljan en el equipo valenciano será exitosa o no. De momento, habrá que esperar para ver si, como alguno de esta lista, es capaz de repetir su actuación con otro gol ante el próximo rival, el FC Barcelona este sábado a las 21:30 de la noche.