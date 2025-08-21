Iker Losada, nuevo refuerzo del Levante

Iker Losada jugará esta temporada en el Levante UD. El conjunto valenciano ha anunciado este jueves por la mañana la incorporación del talentoso futbolista gallego, que llega cedido por el Real Betis hasta junio de 2026. El futbolista ya trabaja a las órdenes de Julián Calero y apunta a estar disponible este sábado –21:30h– en el Ciutat de València ante el FC Barcelona, en la jornada 2 de LaLiga.

Un talento precoz con hambre de minutos

Formado en la cantera del Celta desde categoría benjamín, Losada dejó huella desde el primer momento. Su debut en Primera División no pudo ser más sonado: con apenas 17 años, solo necesitó tres minutos para marcarle un gol al Real Madrid. Aquel estreno no fue casualidad, sino el reflejo de un jugador con calidad diferencial en el último tercio del campo.

En la temporada 2023/24 firmó por el Racing de Ferrol, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados de LaLiga Hypermotion: anotó 9 goles, repartió 7 asistencias y jugó todos los partidos del curso. Su rendimiento le llevó al Real Betis, que lo firmó por 1,8 millones de euros. Sin embargo, tuvo que salir cedido al Celta en el pasado mercado invernal, en busca de minutos; aunque su papel fue más secundario de lo esperado. Ahora, llega al Levante con el objetivo de recuperar protagonismo y aportar al cuadro levantinista en su lucha por quedarse en la primera división. Internacional con España sub-18 y sub-19, Losada busca en el conjunto granota los minutos que no ha tenido ni en el Villamarín ni en Balaídos, donde su participación ha sido más bien testimonial.

Partido entre el Girona y el Real Club Celta de Vigo en el Estadio Municipal de Montilivi. Iker Losada (i) celebra su gol con PÃ¤blo DurÃ¡n.Celta Vigo's Iker Losada celebrates after scoring during the primera division LaLiga match between Girona FC and Celta Vigo held 01 March 2025 ar Montilivi stadium in Girona, Spain. EFE/ David Borrat / David Borrat

¿Cómo es?

Iker Losada es un mediapunta nato, capaz de ocupar varias posiciones de ataque. En el esquema de cinco defensores de Calero, su versatilidad ofrece nuevas opciones para las líneas más ofensivas del Levante. Actualmente, solo Carlos Álvarez y Pablo Martínez pueden compartir características similares en plantilla, aunque ninguno actúa de forma natural en la posición del '10'. A diferencia de los delanteros más verticales del equipo, Losada aporta pausa, claridad en los metros finales y una destacada capacidad para leer segundas jugadas. Su visión para filtrar pases y su influencia en la segunda línea le permiten aparecer ‘donde está el negocio’ y ser protagonista en las intentonas blaugranas.

SEVILLA, 29/09/2024.- El centrocampista del Betis Iker Losada (i) pelea un balÃ³n con Carlos Romero, del Espanyol, durante el partido de LaLiga en Primera DivisiÃ³n que Real Betis y RCD Espanyol disputan este domingo en el estadio Benito VillamarÃ­n, en Sevilla. EFE/Julio MuÃ±oz / Julio Muñoz

Disponible para el sábado

El gallego ya se entrena junto al resto del grupo y, si todo marcha según lo previsto, podría tener sus primeros minutos como granota este sábado frente al FC Barcelona en casa. El Ciutat de València espera con expectación a un jugador llamado a marcar diferencias si encuentra continuidad y el protagonismo necesario en el conjunto de Calero, donde el gallego quiere sentirse importante por primera vez en la máxima categoría del fútbol español.