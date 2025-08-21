Iker Losada ya está en València: el noveno fichaje del Levante, a punto

El futbolista gallego llegó a la capital del Turia alrededor de las 02:00 para unirse a la disciplina levantinista

Este jueves hará su primer entrenamiento con el equipo y se oficializará su cesión procedente del Betis

Iker Losada ya está listo para unirse al ejército de Calero.

Iker Losada ya está listo para unirse al ejército de Calero.

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Levante ya tiene a su disposición al noveno fichaje del mercado. Iker Losada, después de que el club granota y el Betis atasen el acuerdo por el futbolista, se encuentra en València para arrancar su nueva andadura como nuevo jugador granota a falta del anuncio oficial. Su aterrizaje se concretó en una cesión sin opción de compra hasta final de temporada tras una negociaciones largas, pero que llegaron a buen puerto para beneficio de un Levante que suma a sus filas a un futbolista polivalente en tres cuartos de campo.

Tras entrenar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, y esperar al visto bueno definitivo, el nacido en Catoira salió desde la Ciudad Deportiva del Betis alrededor de las 18:00 y viajó a Valencia en coche, donde llegó sobre las 01:00 ilusionado y con ganas de emprender una nueva aventura en su carrera futbolística. “Estoy muy contento, con ganas de empezar y de conocer a todos. Fue larga la espera, pero espero que sea bonita esta etapa. Tengo ganas de llegar al estadio y de coocer a mis compañeros”, dijo el gallego en su llegada al hotel donde se hospeda.

A su vez, aseguró que, después de viajar desde Sevilla en coche, “los kilómetros los hace uno con los ojos cerrados. Las ganas de jugar y de conocer a todos hace que hagas estas cosas”. Además, le mandó un mensaje a la afición: "les digo que confíen, que disfruten mucho de lo que hagamos. Vamos a dar mucho de qué hablar". Este jueves entrenará junto a sus nuevos compañeros con vistas al partido ante el FC Barcelona, donde Calero podrá contar con su nuevo fichaje.

TEMAS

