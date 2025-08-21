El Levante convoca a la Delegación de Peñas para explicarle la reestructuración de pagos del club

El Levante ha convocado a Ramón Escolano, presidente de la Delegación de Peñas del Levante, en las oficinas del Ciutat de València a una reunión explicativa sobre el plan de reestructuración de pagos que está llevando a cabo el club, con la meta de sanear sus cuentas y recuperar la viabilidad económica. La decisión del empresario viene motivada por un comunicado, recientemente emitido, del organismo, donde muestra su “profunda preocupación ante la noticia de que el Consejo de Administración habría aprobado la capitalización de deuda de Bizas Trading Company, S.L. por 14 millones de euros, operación que situaría a José Danvila como accionista mayoritario del club” y donde recoge declaraciones de Ramón Escolano, donde solicita “transparencia inmediata, la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento club-fundación y que se informe con rigor al Patronato de la Fundación, que tampoco puede permanecer en silencio ante algo que afecta al modelo de club”.

El consejero delegado, de esta manera, busca hacer un ejercicio de transparencia en sus operaciones a ojos de las peñas y dar a entender la hoja de ruta ejecutada hasta el momento. De hecho, la intención pasa por mostrar cómo el plan de reestructuración de pagos se estudió el pasado mes de enero, se presentó en marzo y fue explicado en la Junta de Accionistas del pasado mes de abril. Por tanto, el club transmite que no hay una capitalización, sino que existe un requerimiento de EDR después de sucesivas reuniones con el fondo procedente de Londres.

El Levante, a su vez, sufre aún las imposiciones de EDR, su principal acreedor, debido a que el otro acreedor en el triángulo de la deuda, OLB, exigió también su parte. Por otro lado, EDR exigió que José Danvila gestionara la entidad al considerar que, al jugarse su patrimonio, velará por la viabilidad del club y su sostenibilidad, mientras solicitó que la empresa BIZAS capitalizase la deuda que tiene con el club para asegurarse que no la reclamará. Una situación que, al formar parte del Consejo de Administración, el club granota entiende que FROG y Delegación de Peñas están al corriente. Sin embargo, el mismo cita a Ramón Escolano para despejar cualquier incógnita.