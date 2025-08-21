El Levante prepara su plan 'anti-Barça': concentración, sacrificio y la amenaza de Yamal

El Levante afronta su segundo partido tras regresar a Primera División, y lo hace con el reto de recibir al vigente campeón, el FC Barcelona, este sábado en el Ciutat de València. La semana empezó con una derrota ajustada ante el Alavés (1-2), decidida en el minuto 92, y sin apenas margen de recuperación. En este contexto, Calero compartió su visión en 'El Larguero' de Cadena SER sobre cómo planea enfrentarse al coloso azulgrana.

El tardío gol de Tenaglia en el encuentro frente el Levante UD / EFE

“Es como un barco en el que vas tapando agujeros porque entra agua”

Calero lo resumió con claridad y una imagen gráfica: “Todos sabemos del potencial del Barça, es un equipo con muchísimo fondo de armario y una calidad tremenda. Ellos no tienen que tener un gran día y nosotros tenemos que tenerlo muy bueno para que sus virtudes luzcan lo menos posible. Es como un barco en el que vas tapando agujeros porque te entra agua por todas partes: si les tapas por fuera te filtran por dentro, tienen individualidades, tienen juego colectivo… Tienen todo lo necesario para ser uno de los mejores equipos del mundo.” Con este dualismo, el técnico menciona que más allá de la táctica, se necesitará una concentración extrema y ajustes defensivos constantes para contener al Barça.

Un Levante condicionado por las bajas

El técnico granota también reconoció que el equipo no llega en las mejores condiciones físicas: “Tenemos problemas en el centro del campo porque hay muchos jugadores lesionados. Eso nos quita variantes y nos obliga a multiplicarnos en el esfuerzo. Aun así, los que estén tienen que dar el máximo y estamos convencidos de que competirán”. Calero subrayó que estas limitaciones condicionan la preparación del partido y obligan a un planteamiento táctico más conservador frente a un rival con tantas soluciones ofensivas.

Carlos Álvarez se ejercita con el grupo / INSTAGRAM: Carlos Álvarez

Yamal, “una piraña para los rivales”

El entrenador del Levante expresó su preocupación por el talento emergente del Barça, Lamine Yamal: “Ha venido a ser el que tome el relevo de Messi. Es un jugador de características similares por su perfil, su forma de moverse… Intentaremos ser lo más solidarios posible y que al menos no se encuentre cómodo, además de tener nuestras armas en ataque. Si todo ello se da, seremos competitivos en el partido. Sabemos que no es nuestra liga, pero hay que competirlo porque los puntos nunca sabes dónde están.”