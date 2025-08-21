"Llevo, desde que tengo uso de razón, pidiendo por mi cumpleaños jugar en Primera y en el Levante acabé deseándolo"

La Fuente de las Cuatro Estaciones, ante la presencia de uno de los héroes de la temporada del ascenso del Levante a Primera División, cayó rendida a sus pies después de ser uno de los más determinantes en el dibujo de Julián Calero. La labor de Diego Pampín (Oleiros, 15 de marzo de 2000) por el carril izquierdo levantinista fue una de las armas sobre las que el combinado de Orriols asaltó la élite del fútbol español, lugar donde compiten los mejores y escenario en el que el lateral demostrará sus cualidades a ojos del mundo. La afición, de hecho, es consciente del diamante en bruto que tiene en su plantilla. No solo a nivel técnico, sino también en términos de implicación. Por ello, no dudó en dedicarle, en medio de la celebración del regreso a Primera en la Fuente de las Cuatro Estaciones, un cántico que se convirtió en tendencia: “El año que viene, Pampín contra Lamine”. Tres meses después, el ‘cruce’ se hará realidad, aunque el nuevo ‘6’ del Levante vivirá el partido contra el FC Barcelona desde la ilusión que le provoca jugar en la élite. “Me hizo mucha ilusión escuchar el cántico. Hasta mis amigos se hicieron eco. Me siento encantado de que me canten eso, porque significa que vas a jugar contra los mejores. Es una prueba de fuego, que determinará si estás preparado, pero la afronto con ilusión, respeto y sin ningún miedo. Además, el Ciutat de València será una caldera. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Es con lo que sueñas desde que estás jugando con los colegas en el colegio. La posibilidad de jugar estos encuentros es un orgullo”, aseguró Pampín en SUPER.

Ser futbolista de Primera es el sueño que, en algún momento, pasa por la cabeza de cualquier niño que crece dándole patadas a un balón. El nacido en Oleiros siempre tuvo claro que lucharía por su máxima ilusión hasta que no solo el fútbol, sino también la vida, le dijera lo contrario. No obstante, lo peleó con uñas y dientes y proyectó su deseo hasta niveles intangibles. Tanto, que en cada 15 de marzo, desde que tiene uso de razón, sopló las velas de todos sus cumpleaños suspirando por una oportunidad en la máxima categoría. Sin embargo, el destino le brindó el mayor de los regalos: un día después de celebrar su cuarto de siglo, se estrenó como goleador en Huesca. Y poco más de dos meses y medio después, vio cómo Burgos se convirtió en Tierra Santa del levantinismo para volver a Primera tras tres años de ausencia. Cumplido su mayor sueño, por la cabeza de Diego Pampín no pasa otra opción que no sea la de quedarse en la élite. Y trabajará al máximo para que el fútbol que le quede lo desarrolle compitiendo frente a los mejores. No obsante, su 25 cumpleaños fue distinto, ya que tuvo el pálpito de que alcanzaría su meta defendiendo los colores del Levante.

Pampín, sonriente, espera al Barça en el Ciutat. / Fernando Bustamante

“Llevo, desde que tengo uso de razón, pidiendo el mismo deseo por mi cumpleaños, que era jugar en Primera. Ahora no tengo que trabajar como el Pampín actual, sino como el que soñaba con llegar al fútbol profesional y, sobre todo, con jugar en Primera División. Tengo un montón de colegas en La Coruña que desearían tener esta vida. Con el pensamiento de reconocer que eres un privilegiado, pero desde la responsabilidad que tienes con un escudo, unos colores y con la gente que va al estadio a animarte. Mi deseo siempre era el de jugar en Primera División, pero, este año… Se me pone la piel de gallina y todo… Mi cumple es el 15 de marzo, ya estábamos arriba peleando con todo, y recuerdo que mi deseo fue: deseo ascender con el Levante y jugar en Primera División con el Levante. No sé si fue porque lo vi más cerca o porque sentía que lo podía conseguir. Además, de una manera muy especial. El club lo necesitaba y la afición lo necesitaba. Se junta todo y, por ello, fue más bonito. Siempre hay que agarrarse a algo”, comentó un futbolista que, después de haberlo experimentado, sabe cuál fue la receta del éxito. “Para conseguir ese objetivo tan grande, y encima quedando líderes, tienen que suceder muchas cosas: primero, tener buenos jugadores. Sin buenos jugadores, buen planteamiento y sin lo que pasa en el césped no lo consigues. Y, después, lo que pasa fuera: el día a día, las relaciones, el cuerpo técnico… Se dio todo. Creo, sinceramente, que no se podía hacer mucho más. Trabajamos como perros, pero, si no lo haces así…”.

Diego Pampín fue uno de los futbolistas más utilizados por Julián Calero. Inamovible en el once siempre que estuvo disponible, el lateral se ganó el derecho de dar el salto como levantinista tras darlo todo sobre el terreno de juego. Disputó los 90 minutos de todos los encuentros desde el 6 de diciembre y aguantó con 4 amarillas desde mediados de marzo. Sin embargo, insistió tanto en su objetivo de ascender a Primera División que jugó el esprint final de la competición gestionando, a duras penas, un fuerte dolor en el dedo del pie y reponiéndose a un hombro dislocado. Definición absoluta de darlo todo por el equipo. Su esfuerzo y, sobre todo, su sacrificio tuvieron la recompensa más grande que pudo recibir Pampín. “Lo peor fue a partir del encuentro contra el Zaragoza, cuando quedaban siete partidos. En el minuto 2, en una acción en la que fui a apretar desde atrás a mi extremo, él pisó hacia atrás y me rompió un dedo del pie que no recuperé hasta verano. Pasé bastante dolor. A mayores, se me salió el hombro en Oviedo, y con eso fui aguantando y tirando. El pie me dolía mucho, las cosas como son. Me molestaba al controlar con el empeine y en algunos golpeos, pero siempre he tolerado bastante el dolor y tampoco me quejaba mucho. Sabía que, si había que pasar dolor durante dos meses, se hacía y punto. Estaba preparado y trabajaba para estar los 90 minutos a tope. Fue más desgastante el dolor en el dedo que el encadenar carreras de arriba a abajo. En eso estoy más que acostumbrado (ríe). Hubiera aguantado tres dedos más, y dislocado el otro hombro, si el desenlace hubiera sido el que tuvimos”.

Pampín, durante su charla con SUPER. / Fernando Bustamante

Ahora, con vistas al partido del Barça, Pampín no teme a ningún adversario después de ganarse su continuidad en el Levante con una renovación, aunque sabe que, con la llegada de Manu Sánchez, la competencia sube y la exigencia es más alta. El objetivo pasa de ser el mejor a permanecer entre los mejores de la liga, por lo que cada esfuerzo, cada entrenamiento y cada acción será determinante. Dará igual quien esté enfrente. El Levante de Diego Pampín luchará por estar a la altura con el fin de lograr la salvación. “Yo estoy muy feliz aquí. Con la llegada de Manu Sánchez hay más competencia y creo que nos va a hacer buena a los dos. Ahora toca ganarme otra vez la confianza del entrenador. Nos va a ayudar a ambos para que ese carril izquierdo sea más potente. Por otro lado, el objetivo de la salvación se vive desde la humildad y la consciencia, pero sabiendo que los tres puntos valen en cualquier lado y ante cualquier rival. No hay que sacar la bandera blanca por mucho nombre que tengan los rivales. No voy a firmar contra el Barça cualquier resultado. Sería de derrotistas hacer eso. Está claro que tienen a los mejores del mundo, pero tienes que encontrar tus armas y maneras de hacerles daño. Hay que salir a ganar. No solo contra el Barça, sino ante cualquier rival, hay que adaptarse, lo antes posible, a cometer menos errores si cabe y a meter más de las que metíamos antes. Es lo que tiene el salto de categoría”, finalizó.