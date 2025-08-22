"Queremos que la gente sienta que somos dignos de lucir este escudo"

Sistema de juego

El sistema es cómo ocupas el espacio dentro del campo. Nosotros, a pesar de jugar con tres centrales, queremos ser fuertes en las áreas y jugar de forma ofensiva según nuestros carriles. Hay que ver si somos capaces de sostenernos con tres centrales, un doble pivote y tener variables para que los rivales no sepan por dónde vamos a ir. El estilo va a ser el mismo más allá del sistema. ¿Lo visto contra el Alavés? Si te pones a rebuscar el partido hay que mejorar en el fluido de ataque, que no fue excesivo. En la segunda tuvimos más control de juego, pero ahí tenemos que mejorar. Hay que ver qué hacer para llegar a los delanteros. A pesar de las dificultades, perdimos en el 91. ¿Hay que mejorar? Sí, pero no estamos tan mal. Vamos a competirle a todo un FC Barcelona. Vamos a estar enfrente para que la gente sienta que somos dignos de este escudo.