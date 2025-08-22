En Directo
"Queremos que la gente sienta que somos dignos de lucir este escudo"
Julián Calero afronta el debut en el Ciutat convencido de que "vamos a competirle a todo un FC Barcelona"
Después del arranque fallido del Levante UD en Liga por el gol 'in extremis' del Deportivo Alavés en Mendizorroza, el conjunto granota buscará la redención este sábado contra el FC Barcelona haciendo valer su condición de 'matagigantes' de LaLiga. Hoy Julián Calero habla ante los medios para dar sus impresiones sobre lo que espera del partido y también del tramo final del mercado
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al encuentro contra el FC Barcelona.
Sistema de juego
El sistema es cómo ocupas el espacio dentro del campo. Nosotros, a pesar de jugar con tres centrales, queremos ser fuertes en las áreas y jugar de forma ofensiva según nuestros carriles. Hay que ver si somos capaces de sostenernos con tres centrales, un doble pivote y tener variables para que los rivales no sepan por dónde vamos a ir. El estilo va a ser el mismo más allá del sistema. ¿Lo visto contra el Alavés? Si te pones a rebuscar el partido hay que mejorar en el fluido de ataque, que no fue excesivo. En la segunda tuvimos más control de juego, pero ahí tenemos que mejorar. Hay que ver qué hacer para llegar a los delanteros. A pesar de las dificultades, perdimos en el 91. ¿Hay que mejorar? Sí, pero no estamos tan mal. Vamos a competirle a todo un FC Barcelona. Vamos a estar enfrente para que la gente sienta que somos dignos de este escudo.
Qué falta por reforzar con vistas al cierre del mercado
Tenemos que conseguir algunas piezas, especialmente en la zona central, y en la parte de arriba. En el tema monetario me transmiten que podemos llegar inscribir a todos. Si entra alguien, es probable que alguien salga. A lo mejor nos tiene que pasar también.
Plan de partido
El Barcelona ganó la posesión en todos los partidos. En 10 estuvo por encima del 70. Es importante saber a qué altura te van a atacar y cómo generar inquietudes. No solo de cara a portería, sino también en sentirnos cómodos juntando pases que nos permitan creer en que les podemos competir. Si te somete cerca es difícil aguantar, pero no es lo que quieres. Si les ponemos en dificultades... No vamos a ponerles la alfombra roja.
Carlos Álvarez
Viene de muchas semanas parado y esta lesión es un poco 'canalla'. Parece que estás bien, pero tiene que controlar bien las cargas. Aún tiene molestias pero está en disposición. Le veo con ganas.
Portería y no continuidad de Andrés Fernández
Las decisiones que se toman no son de cualquier manera. Hay una serie de contratos, iba a venir un portero más y se decidió que, con tres porteros, no se iba a renovar a Andrés. Le deseo lo mejor, es un tipo estupendo. Hay que tirar hacia adelante. No me pongo a pensar en ello. Sobre todo se busca que sea bueno, que dominen, que tengan tranquilidad, que tengan experiencia... Si analizas todos tienen un tipo de portero.
Era una sensación de que debutas en una categoría y quieres demostrar. No estás de invitado, mis jugadores han luchado por estar aquí. He ido por ahí. Los partidos tienen dificultades, el Barça es de los mejores de Europa, tienes que hacer mucho. La cuestión es si somos capaces de gestionar.
Derrota en Mendizorroza
No lo hemos llevado bien, nos hubiera gustado. Cuando hemos ganado en el último minuto no nos hemos quejado. Analizando el partido hubiera sido justo sacar alguna cosa. Los deportistas de élite asumen rápido la victoria y la derrota. Vivimos para ganar. El rival de mañana no invita a que piuedas ser muy optimistas y de ver de qué somos capaces. Va a haber muchas dificultades, pero iremos a por ellos.
Plantilla
Olasagasti puede entrar, aunque va con pinzas. El resto no estará disponible. Koyalipou no ha podido recuperar del tobillo. Arriaga, Alfonso y Matturro no están disponibles.
Iker Losada
Es un jugador que teníamos intención desde hace un tiempo. Es un jugador dinámico, que nos da entrelíneas y desequilibrio. Es un jugador del estilo de Carlos. Nos tiene que dar mucho en tres cuartos. Está en buena disposición y está con muchas ganas. Ya he hablado sobre qué nos puede aportar. Calidad tiene en Primera.
