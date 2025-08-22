En Directo

"Queremos que la gente sienta que somos dignos de lucir este escudo"

Julián Calero afronta el debut en el Ciutat convencido de que "vamos a competirle a todo un FC Barcelona"

Calero, en rueda de prensa / LEVANTE UD

Después del arranque fallido del Levante UD en Liga por el gol 'in extremis' del Deportivo Alavés en Mendizorroza, el conjunto granota buscará la redención este sábado contra el FC Barcelona haciendo valer su condición de 'matagigantes' de LaLiga. Hoy Julián Calero habla ante los medios para dar sus impresiones sobre lo que espera del partido y también del tramo final del mercado

