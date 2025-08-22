"El Levante es un equipo con buena defensa y buen juego de transición"
Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, habló en rueda de prensa sobre las fortalezas del conjunto de Julián Calero
EFE
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que el Levante, su próximo rival, es un equipo con "una buena defensa" y "un buen juego de transición". "Deberemos ir con mucho cuidado, es lo que les he mostrado a los jugadores".
Flick contará con Marc Casadó, en boca de todos ante su posible salida a la Premier, para jugar este sábado en el Ciutat de València, donde también espera poder convocar al lateral Gerard Martín, que todavía no está inscrito en LaLiga EA Sports. "Espero que mañana esté inscrito. He hablado con él, veremos mañana qué pasa", dijo sobre el zaguero catalán.
El delantero Robert Lewandowski, que se perdió el duelo contra el Mallorca (0-3) por una lesión muscular, también está previsto que viaje a Valencia, aunque no está claro que pueda jugar de inicio. "En función de cómo pueda ir el partido veremos. Nosotros tenemos varias opciones para el '9'. Ferran marcó un gol y es el mejor argumento para volver a jugar. Pero veremos si es posible que juegue Lewandowski, y si puede jugar le incluiremos", dijo.
Además de Ferran Torres y el delantero polaco, Flick también dispone de Marcus Rashford, de quien reconoció que "se encuentra mejor jugando de '11' (extremo)", aunque puntualizó que es un futbolista que les va "ayudar mucho" por su manera de jugar.
