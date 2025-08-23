Un desafío enorme para un equipo gigante

Orriols, a pesar de que su regreso al lugar donde compiten los mejores comenzó de manera torcida tras el gol de Tenaglia en el último suspiro, siente que los años sufriendo en las catacumbas de la Segunda División han merecido la pena por partidos como el de hoy. No todos los días se enfrenta el Levante a los mejores futbolistas del mundo, por mucho que sea un club que navegue con los pies en el suelo, desde la humildad más absoluta y sin mentalidades arrogantes. Sin embargo, el fútbol le mira de frente tras muchas temporadas dándole la espalda.

El Levante vive en una nube después de tocar el cielo en Burgos y las consecuencias son maravillosas, ya que la ilusión de mantenerse entre los mejores va a caballo con la esperanza de tumbar a los mejores de la máxima categoría del fútbol español. El Barça, por mucho que atemorice a sus adversarios, no mete miedo a un Levante cargado de entusiasmo, cuyo estreno en el Ciutat de València esta temporada en Primera es con un encuentro grande y que afronta desde la seguridad y el convencimiento de que, por mucho que enfrente estén Lamine, Raphinha, Pedri y compañía, no dará su brazo a torcer. Y, por qué no, de que va a vivir una noche inolvidable en el coliseo de Orriols, tal y como sucedió, por ejemplo, con el 5-4 de 2018 o con el 3-1 de 2019 tras siete minutos absolutamente frenéticos.

El Ciutat de València calienta motores para volver a ser una caldera. Pasó el año pasado para terminar subiendo a la élite y debe ser la receta mediante la que construir la permanencia en Primera División. El Levante, consciente de que desde fuera la ven como el ‘pobrecito’ de la categoría, desafía a la lógica con el fin de establecer un presente repleto de ilusión y un futuro prometedor. Un encuentro frente al Barça, quizás, no es la mejor medicina para recuperarse del varapalo contra el Alavés, pero los chicos de Julián Calero, después de anteponerse a los males del pasado, y de superar la multitud de adversidades que existen en Segunda para llevar al Levante a Primera, no entienden de imposibles.

Sin Matturro, Arriaga y un Koyalipou que no se ha recuperado de sus molestias en el tobillo, Olasagasti apura para llegar a tiempo tras evolucionar favorablemente de su lesión. Mientras, Carlos Álvarez sigue progresando de su pubalgia después de entrenar sin complicaciones durante la semana, a la vez que Iker Losada, pendiente de ser inscrito, estará también disponible tras completarse su cesión procedente del Betis. Cualquier refuerzo es bienvenido para frenar a un Barça que ganó con polémica en Mallorca, y que viajará a Orriols con la duda de si seguir apostando por Ferran o de devolverle la titularidad a Lewandowski. Frenkie De Jong, finalmente, estará con la disciplina culé tras ser padre por segunda vez. Pese a ello, los dirigidos por Hansi Flick tienen que estar preparados también para lo que se les avecina. En el Ciutat de València, los grandes llegan a hincar rodilla. Hasta los más invencibles se convierten en vulnerables cuando pisan el templo de Orriols. El Levante vuelve a Primera y quiere hacerlo a lo grande.