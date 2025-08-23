DIRECTO | Sigue la rueda de prensa de Julián Calero tras el Levante-Barça

Goles encajados

No lo considero balón parado. Nos ha penalizado en estos dos partidos y no queda otra que mejorar. Duele con todo lo que habíamos hecho para llevar el partido a donde queríamos, pero tienen tanta calidad que, sin hacer un gran partido, hemos perdido. Perder los dos primeros partidos en el 91 es una señal. Hubiera sido justo tener un punto al menos en el casillero. No puedo destacar a nadie en esfuerzo y solidaridad, han estado impresionantes.