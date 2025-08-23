Flick recupera a Lewandowski para Levante-Barça

Quedan pocas horas para que el Ciutat de València vuelva a disfrutar del fútbol de Primera División. El levantinismo regresa a la élite con un duelo de altura, el equipo dirigido por Julián Calero recibe al campeón de la pasada edición de LaLiga EA Sports en el encuentro que se celebrará este sábado 23 de agosto a partir de las 21:30 horas.

Ambos equipos ya ultiman los detalles previos al choque de esta noche. Hace escasos minutos, hemos podido conocer la lista de convocados del FC Barcelona. La gran novedad es el regreso de Robert Lewandowski a la lista azulgrana tras recuperarse de sus molestias en el bíceps femoral que le impidieron estar en el estreno liguero en Son Moix que finalizó con victoria culé (0-3).

Ante la ausencia del ariete polaco, Hansi Flick optó por formar a Ferran Torres en la posición de nueve. El futbolista de Foios cumplió, pues fue quien anotó el segundo tanto blaugrana en la polémica jugada en la que Raíllo cae tras golpear el esférico con la cabeza.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador culé no se mojó acerca del delantero que formará de inicio en el Ciutat: “En función de cómo pueda ir el partido veremos. Nosotros tenemos varias opciones para el ‘9’. Ferran marcó un gol y es el mejor argumento para volver a jugar. Pero veremos si es posible que juegue Lewandowski, y si puede jugar le incluiremos”, estableció Flick.

Las bajas ante el Levante

En la lista de convocados del técnico alemán no figura el nombre de Frenkie de Jong, que no ha tenido continuidad en las sesiones de entrenamiento de esta semana debido al nacimiento de su segundo hijo.

La del centrocampista neerlandés no es la única ausencia, ya que ni Wojciech Szczesny ni Gerard Marín han viajado a la capital del Túria debido a que, por el momento, ninguno de los dos ha sido inscrito en la web de LaLiga y todo apunta a que no lo estarán hasta que el club de salida a alguno de sus futbolistas.

Convocatoria completa del FC Barcelona

Porteros: Joan García, Iñaki Peña y Kochen. Defensas: Balde, Araújo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Eric García y Jofre. Centrocampistas: Gavi, Pedri, fermín, Marc Casadó, Dani Olmo y Dro. Delanteros: Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Antonio Fernández.