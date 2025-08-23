Los once elegidos por Julián Calero para medirse al FC Barcelona

Julián Calero dejó claro que el Levante no será un equipo “simpático” y que no pondrá la alfombra roja al Barça por mucho potencial que atesoren. Y con esa mentalidad alinea su segundo once de la temporada. A pesar de la mala imagen en Mendizorroza, el técnico mantiene la misma alineación con un solo cambio y convencido de que el resultado será diferente. Mantiene a Pablo Campos bajo palos mientras el dibujo táctico de 5 defensas sigue presente en su esquema. Manu Sánchez ocupará el carril zurdo, Jeremy Toljan el diestro y Morales será el extremo por Víctor García. A su vez, la delantera la completan Brugué y Romero. Carlos Álvarez, mientras, seguirá en el banquillo después de mejorar de su pubalgia y reaparecer ante el Alavés.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD: Pablo Campos; Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez; Morales, Iván Romero, Roger Brugué.