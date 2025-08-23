En Directo
"Perder los dos primeros partidos en el 91 es una señal"
Calero considera que "hubiera sido justo tener un punto al menos en el casillero" y reconoce el esfuerzo y el sacrificio del equipo
El entrenador granota comparece en rueda de prensa tras el duelo correspondiente en la jornada 2
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el FC Barcelona.
Portería
Pablo está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, pero necesitamos reforzarnos. No podemos estar con tres porteros, Alfonso va a salir. La idea es traer un portero experto. Han salido tantos nombres que he perdido la cuenta, pero la idea es traer a un veterano.
Ciutat de València
Nos hemos empujado mutuamente. Nos han dado energía y ese es el camino. Para salvarnos hay que hacernos fuertes. Lo que se ve oscuro hay que darle un empujón.
Resultado injusto
Ha sido un resultado injusto, pero no es lo que merezcas, sino lo que consigues. Hay que tener contundencia en las áreas.
Sensaciones positivas que transmitir
Ha hecho lo que un equipo como el Barcelona te deja hacer. Lo que teníamos que hacer era un trabajo de solidaridad muy fuerte y salir de su presión tras pérdida muy fuerte. Hemos conseguido sumar pases y eso nos ha dado confianza. El Barcelona no te deja dar tantos pases.
Ocasiones claras
Nos manejamos bien con espacios. Les hemos dejado con vida, se revuelven y te dejan un sabor amargo, que te cuesta masticarlo. Tengo cosas muy buenas que les quiero transmitir a mis jugadores.
¿Se puede seguir así para salvarse? ¿Qué hay que reforzar?
El camino es evidente. Nuestras armas son el trabajo colectivo, pero el 0 de 6 es la realidad. De sensaciones no se vive. De puntos sí. No quiero que mi equipo pierda confianza. Hay que acostumbrarse a vivir en el barro. Sabe la dirección deportiva lo que queda por completar en el equipo.
Levante de la primera parte
Teníamos trabajado cómo hacerles daño en transición. Hay que adaptarse a los diferentes escenarios. Sabíamos que no valía con mantener portería a cero, así que había que hacerles daño.
Frustración en el vestuario
Vamos a pasar página muy rápido. Perder contra el Barça entra en la normalidad. No puede ser de otra manera. Sabemos cómo ir en el día a día y cómo trabajar. Las derrotas no nos gustan, pero hay que sacar conclusiones positivas.
Gran partido y marcaje de Manu a Lamine
Tiene que creerse el equipo que está aquí por algo. Tenemos que darnos cuenta de que esto no va a esperarnos. Hay que ver si recuperamos jugadores y cerramos la plantilla. Manu ha hecho un gran partido y hemos metido a Pampín porque estaba agotado y dar oxígeno en ataque.
