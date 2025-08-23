En Directo

"Perder los dos primeros partidos en el 91 es una señal"

Calero considera que "hubiera sido justo tener un punto al menos en el casillero" y reconoce el esfuerzo y el sacrificio del equipo

VALENCIA. VLC. SPD. FÃºtbol. Levante UD- Barcelona

VALENCIA. VLC. SPD. FÃºtbol. Levante UD- Barcelona / Fernando Bustamante

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El entrenador granota comparece en rueda de prensa tras el duelo correspondiente en la jornada 2

