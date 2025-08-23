"Perder los dos primeros partidos en el 91 es una señal"

¿Se puede seguir así para salvarse? ¿Qué hay que reforzar?

El camino es evidente. Nuestras armas son el trabajo colectivo, pero el 0 de 6 es la realidad. De sensaciones no se vive. De puntos sí. No quiero que mi equipo pierda confianza. Hay que acostumbrarse a vivir en el barro. Sabe la dirección deportiva lo que queda por completar en el equipo.