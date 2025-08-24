Así fue la conversación en el VAR durante la revisión del penalti por mano de Balde
El Levante se marchó al descanso ganando 2-0 tras un gol de Morales desde los once metros
València
El Levante-Barça, además de por la cruel derrota del conjunto granota en el tiempo de descuento, estuvo marcado por la polémica que generó el penalti por mano de Alejandro Balde. El jugador azulgrana detuvo el remate de José Luis Morales con su brazo en una posición que generó debate y el colegiado Hernández Hernández terminó señalando penalti después de que la sala VOR le recomendara ver la jugada en la pantalla.
"Vale, sí, está bastante separada en el lanzamiento a puerta. Saca el brazo". Estas fueron las frases con las que Hernández Hernández justifió su decisión de decretar los once metros. Morales amplió distancias justo antes del descanso y permitió al conjunto granota marcharse al descanso con ventaja de dos goles en el marcador.
Conversación completa
