El Benfica pregunta por Carlos Álvarez

Los últimos días de mercado se prevén agitados en Orriols. La necesidad de reforzar la plantilla es sabido por todos, pero la necesidad de retener talento también es uno de los puntos sobre los que el Levante quiere escalar hacia la permanencia en Primera División. Sin embargo, en los últimos días de mercado, la plantilla puede sufrir una baja muy sensible, tanto en lo deportivo como en lo emocional. Carlos Álvarez, el héroe del ascenso en Burgos, es pretendido por el Benfica, tal y como adelantó Radio Marca y pudo confirmar Superdeporte. Sin embargo, este periódico asegura que no hay oferta sobre la mesa y que no es el único equipo que anda tras la pista del ‘24’. La vía lisboeta está abierta, tal y como averiguó este periódico, tras varios meses de seguimiento, pero conjuntos de Arabia y Rusia también quieren sumar a sus filas al talentoso jugador según pudo saber SUPER.

